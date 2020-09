Nadal regresó al circuito con paseo triunfal ante Carreño en Roma

septiembre 16, 2020 - 3:48 pm

El español Rafael Nadal firmó un regreso muy positivo a la competición, venciendo fácilmente a su compatriota Pablo Carreño, este miércoles 16 de septiembre en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, en el primer partido oficial del mallorquín desde hace seis meses.

A menos de dos semanas de Roland Garros, programado excepcionalmente este año en septiembre y octubre, el número dos mundial ganó a Carreño (18º jugador mundial y reciente semifinalista del Abierto de Estados Unidos) por 6-1 y 6-1.

«Ha sido un regreso muy positivo. He jugado un partido sólido. Pablo estaba probablemente un poco cansado por el buen torneo que hizo en Nueva York, pero por mi parte estuve sólido y he hecho un partido serio», afirmó Nadal en conferencia de prensa.

Nadal optó por no acudir al Abierto de Estados Unidos y prioriza Roland Garros, donde aspira a un decimotercer título este año, aunque considera que tiene todavía «cosas por mejorar» antes de París.

Picking up where he left off 💪@RafaelNadal makes swift work of Carreño-Busta in his first match in 7 months!#IBI20 pic.twitter.com/w1B3QaVgcm

— Tennis TV (@TennisTV) September 16, 2020