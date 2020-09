Nadal continúa a paso firme su camino en el Roland Garros

septiembre 30, 2020 - 12:42 pm

Rafael Nadal derrotó por la vía rápida este miércoles 30 de septiembre al estadounidense Mackenzie McDonald 6-1, 6-0, 6-3 en segunda ronda de Roland Garros, y ya está un paso más cerca de conquistar su décimo tercer título en el Grand Slam parisino.

«Siempre es especial jugar en París, y en la Philippe-Chatrier», reconoció el mallorquín nada más terminar el partido que supuso su triunfo 95 sobre la tierra batida de París.

Con 31 golpes ganadores y sin sufrir un solo ‘break’ Nadal no gastó excesivas energías antes de su próximo enfrentamiento, ante el ganador del duelo entre el japonés Kei Nishikori y el italiano Stefano Travaglia.

Nadal parece empeñado en que su juego en esta edición otoñal de Roland Garros desmienta sus palabras previas al torneo, con las que puso en duda su rendimiento en una edición con diferentes condiciones climáticas y nuevas pelotas de juego.

Nadal sólo cedió cuatro juegos este miércoles, con solo 15 faltas directas, apuntándose siete de las ocho bolas de break de las que dispuso. Todo ello en 1 hora y 40 minutos.

