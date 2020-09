Nacieron también un 25 de septiembre: Christopher Reeve, Zucchero, Eduardo Yáñez y Bridgette Leann Wilson

septiembre 25, 2020 - 12:16 am

Christopher D’Olier Reeve (Nueva York, 25 de septiembre de 1952- Mount Kisco, 10 de octubre de2004) fue un actor, director de cine y activistaestadounidense, adquirió la fama mundial como actor al interpretar al hombre de acero en las películas basadas en el popular personaje de cómics, Supermany también es recordado por su personaje de Richard Collier en la película Pide al tiempo que vuelva.

Adelmo Fornaciari conocido como «Zucchero»[ˈdzukkero] es uno de los mayores compositores y cantantes contemporéanos de Italia, autor de numerosos éxitos conocidos en Europa, en América Latina y en algunos países anglosajones. Es el artista italiano actual de mayor proyección internacional. Nació en Roncocesi di Reggio Emilia (Italia), el 25 de septiembre de 1955 pero se trasladó a Forte dei Marmi en Toscana, donde formó sus primeros grupos de rhythm y blues usando el nombre de Zucchero(Tsúkero – azúcar en italiano) que le había puesto uno de sus maestros durante su niñez. Hijo decampesinos, todavía hoy está muy ligado a su tierra aunque vive en la región de Toscana. Zucchero ha compuesto y cantado diversos éxitos con cantantes como Luciano Pavarotti, Joe Cocker, Bono, Sting, Jeff Beck, B.B King, Mark Knopfler, Eric Clapton y Brian May entre otros

Eduardo Yáñez (Chihuahua, Chihuahua; 25 de septiembre de 1960), es un actor mexicano.

Participó en las telenovelas El amor nunca muere y Tú eres mi destino, y protagonizó Senda de gloria,Dulce desafío, Yo compro esa mujer y En carne propia. En Telemundo protagonizó Marielena yGuadalupe.

Por su actuación en Yo compro esa mujer se le concedió ser nombrado como el mejor actor del año. También ha actuado en conocidas películas estadounidenses tales como Striptease, en la que compartió roles con Demi Moore, The Punisher, Man on fire y en las series Cold Case y CSI: Miami.

Luego de varios años de estar ausente en la televisión mexicana, Eduardo regresó nuevamente para protagonizar a lado de Alejandra Barros la telenovela La verdad oculta, en 2006. Un año después, protagonizó Destilando amor a lado de Angélica Rivera. En 2008, protagonizó Fuego en la sangre por tercera vez con Adela Noriega, a lado de Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Pablo Montero y Nora Salinas.

En el 2011 apareció como un político venezolano en un capítulo de la segunda temporada de NCIS: Los Angeles. En el 2012, Eduardo regresó nuevamente para protagonizar la telenovela Amores verdaderos, en la que encarna el papel de José Ángel Arriaga junto a Erika Buenfil. Y en el 2015, reaparece en las telenovelas, protagonizando la telenovela Amores con trampa en el papel de Facundo Carmona, en compañía de Itatí Cantoral, Ernesto Laguardia y África Zavala.

En 2015 Eduardo protagoniza junto a Fernando Colunga la película Ladrones que será estrenada a partir del mes de octubre.

ampras (Oregón, Estados Unidos, 25 de septiembre de 1973) es una actriz,cantante y modelo estadounidense.

Sus padres son Dale Wilson y Kathy Wilson, y su hermana mayor se llama Tracy Wilson, también actriz.

En 1990 fue elegida Miss USA Adolescente, lo que le permitió comenzar una carrera como actriz. Al año siguiente se dirigió a Los Ángeles a tomar clases de actuación. Debutó en 1992 interpretando a Lisa Fenimore en la serie Santa Bárbara.

En 1993 intervino en El último gran héroe junto aArnold Schwarzenegger. Su salto a la fama le vino interpretando a Sonya Blade en Mortal Kombat, protagonizado por Christopher Lambert, Robin Shou yLinden Ashby, , aunque en un principio quien iba a realizar dicho personaje era Cameron Díaz.

Cuatro años más tarde, en 1997, interpretó a Elsa Shivers en I Know What You Did Last Summer, papel donde era la hermana mayor de «Helen Shivers» (Sarah Michelle Gellar).

Más tarde participó como Lisa Cramer en Shopgirl. Wilson está casada con el jugador de Tenis, Pete Sampras, desde el 30 de septiembre de 2000 y tiene dos hijos.

