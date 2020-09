Mulán, se podrá ver en el canal de Disney gratis a partir del 4 de diciembre

septiembre 4, 2020 - 8:05 am

La compañía Disney informó que los usuarios que estén suscritos en Disney, podrán disfrutar la película «Mulán» a partir del 4 diciembre, sin haber pagado el «Acceso premium».

Este viernes 4 de septiembre el largometraje hará un “adelantado debut de Premium”, para quienes hayan pagado un costo de 30 dólares. En una arriesgada maniobra, Disney anuncia que la película Mulán llegará el 4 de diciembre de este año a la plataforma de streaming, Disney.

El anuncio llega después de que los usuarios consultaran continuamente sobre la fecha en la que el Film aterrizaría en la plataforma de modo “libre” para quienes poseen una suscripción básica; ahora veremos cómo será la reacción de quienes pagaron esa cantidad tras enterarse que en tan solo 3 meses la podrán ver gratis.

Lo cierto es, que la información suministrada no lo explica con claridad, durante ese mes de noviembre, los que hayan comprado la película podrán seguir viéndola tantas veces como quieran mientras mantengan la suscripción a Disney.

Cuando Disney anunció que Mulán por la situación actual no pasaría primero por los cines para ir directamente a su plataforma; no fueron pocos los que demostraron desacuerdo con la decisión. Y ya no se trata solo de los usuarios comunes, sino a los dueños de los cinemas que veían este movimiento como una estocada en este año tan duro que nos ha tocado vivir.

El live-action de la cinta animada originalmente pretendía estrenarse en marzo de este año; debido a la pandemia fue aplazado y ahora llegará a la mayoría de los mercados mediante el streaming de Disney.

Revista Ronda