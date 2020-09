Muguruza y Djokovic siguen con paso firme en Roma (Videos)

septiembre 18, 2020 - 1:39 pm

Novak Djokovic se clasificó este viernes 18 de septiembre a cuartos de final del Masters 1000 de Roma, una ronda en la que también estará en el la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, en el cuadro femenino.

Djokovic acabó con el sueño de su compatriota, Filip Krajinovic, vigésimo noveno del ranking ATP, con un marcador de 7-6 y 6-3.

A menos de diez días de Roland Garros, aplazado excepcionalmente al otoño europeo a causa de la pandemia de coronavirus, Djokovic prosigue con su adaptación a la tierra batida, aunque permitiéndose algunos fallos inhabituales, como una doble falta en el tie-break del primer set en la primera de sus tres bolas de set. Así pues necesitó casi una hora y media para apuntarse la primera manga.

Una rápida rotura de servicio en el segundo set le permitió gestionar con tranquilidad el final del partido en este torneo que es el primero para él después de su espectacular descalificación en el US Open.

14 Rome events played, 14 quarter-finals 💯 @DjokerNole maintains his perfect third round record in the Italian capital with 7-6 6-3 win over compatriot Krajinovic. #IBI20 pic.twitter.com/CCizrNRMK9

Djokovic peleará por un puesto en semifinales con el italiano Lorenzo Musetti o el alemán Dominik Koepfer, dos jugadores salidos de las rondas previas.

En categoría femenina, la española Garbiñe Muguruza se deshizo de la británica Johanna Konta con un cómodo 6-4 y 6-1, clasificándose así entre las ocho mejores de un torneo por cuarta ocasión en esta temporada.

An excellent match…and tournament so far for @GarbiMuguruza! 👊

She reaches the quarterfinals with a 6-4, 6-1 win over Konta. #IBI20 pic.twitter.com/J74Q2SvdqV

— wta (@WTA) September 18, 2020