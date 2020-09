Miguel Cabrera disparó enorme cuadrangular de 450 pies

septiembre 25, 2020 - 9:46 am

Miguel Cabrera pegó un cuadrangular de 450 pies el jueves en la derrota de los Tigres de Detroit 7-6 ante los Reales de Kansas City.

El venezolano sonó su inmenso jonrón en el quinto episodio contra los pitcheos de Kris Bubic, con un compañero en circulación.

Este cuadrangular de 450 pies ha sido el batazo más largo de Cabrera en el 2020. El segundo con más distancia había llegado el miércoles de 435.

Miggy logró su décimo cuadrangular del 2020, y el 487 de por vida en las Grandes Ligas. El criollo quedó a seis del puesto 26 de jonroneros históricos de la MLB.

4️⃣5️⃣0️⃣ feet to straightaway center. 😳@MiguelCabrera is still crushing. pic.twitter.com/JtWN8ZTTco

— Detroit Tigers (@tigers) September 25, 2020