Microsoft lanzará una mini consola, la Xbox S

La gigante tecnológica Microsoft anunció el martes que lanzará en noviembre la Xbox S, una pequeña versión de su nueva gama de consolas, a un precio de 300 dólares.

La empresa estadounidense publicó un vídeo y lanzó un tuit sobre la Xbox S, después de que se filtrara la noticia de que el hardware formará parte de la nueva generación de consolas que se espera para finales de este año.

«Hagámoslo oficial», dijo el equipo de Xbox en un post en su cuenta de Twitter.» «La Xbox Series S. Desempeño de última generación en la Xbox más pequeña de la historia», añadió.

La consola saldrá oficialmente el 10 de noviembre y está diseñada para juegos y software alojados en línea y no en el aparato, según un vídeo promocional publicado en línea.

El otoño (boreal) ya se perfilaba ajetreado para el sector videojuegos de Microsoft, con el lanzamiento de un servicio de juegos en la nube y el lanzamiento de su consola de última generación, la Xbox Series X.

Se espera que xCloud, la plataforma de juegos en la nube, entre en funcionamiento a finales de este mes, empezando por los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, la biblioteca de juegos por suscripción de Xbox (consola o PC).

En cuanto a la nueva Xbox Series X, su precio aún no ha sido anunciado, pero los medios de comunicación estadounidenses hablan de un lanzamiento de 500 dólares en noviembre.

Se prevé que la PlayStation 5 salga al mismo tiempo.

Microsoft espera tomar revancha de Sony, que ha vendido el doble de PlayStation 4 que Microsoft de Xboxes en los últimos años.

