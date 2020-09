Michael Jordan incursiona en la NASCAR al comprar un equipo y fichar al único piloto de color de la categoría

septiembre 22, 2020 - 12:48 pm

El ícono del básquetbol Michael Jordan compró un equipo de la Serie NASCAR de automovilismo y reclutó al piloto afroestadounidense Bubba Wallace para competir por la escudería la próxima temporada, informó el propio exjugador de la NBA.

Jordan, considerado como el mejor jugador en la historia de la NBA y que tiene un patrimonio neto estimado en 1.600 millones de dólares, será el propietario mayoritario de la nueva franquicia con el veterano piloto Denny Hamlin como socio minoritario.

«Al crecer en Carolina del Norte, mis padres nos llevaban a mis hermanos, hermanas y a mí a las carreras, y he sido fanático de la NASCAR toda mi vida», dijo Jordan.

«La oportunidad de ser dueño de mi propio equipo de carreras en asociación con mi amigo Denny Hamlin, y tener a Bubba Wallace conduciendo para nosotros es muy emocionante para mí», añadió.

Jordan, que también es dueño de los Charlotte Hornets de la NBA, dijo que esperaba que su movida logre atraer nuevas audiencias al mundo de NASCAR, dominado por los blancos, e impulsar la participación de las minorías. «Históricamente, NASCAR ha luchado por la diversidad y ha habido pocos propietarios negros», agregó Jordan.

"I'm a big racing fan. Started off when I was a kid."

Michael Jordan (@Jumpman23) is @NASCAR's newest part-team owner with @DennyHamlin.

Last year, Jordan talked to @DaleJr about how he became friends with Denny, and watching Dale Earnhardt, Richard Petty and more as a kid. pic.twitter.com/yCMKFLrwzQ

— #NASCARPlayoffs on NBC (@NASCARonNBC) September 22, 2020