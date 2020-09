Miami Heat le repitió la dosis a Milwaukee Bucks y puso 2-0 la serie

Con el juego empatado a 114 faltando menos de un segundo, Butler logró dos tiros libres y los Miami Heat lograron su sexto triunfo seguido en estos playoffs.

Miami llegó a estar arriba 108-102 al frente por un triple de Kelly Olynyk faltando cinco minutos, y después aumentó su ventaja a 111-102.

Sin embargo, una reacción de 12 puntos, ocho de ellos del astro Antetokounmpo, empató el partido a 114 y parecía que se iba a tiempo extra, antes de que Bulter decidiera desde la raya de sentencia.

El próximo juego de esta serie al mejor de siete encuentros será el viernes. El ganador de esta serie va a la final de la Conferencia Este contra el ganador entre los Boston Celtics y los Toronto Raptors, que favorece a los primeros también por 2-0.

The intense run that @Goran_Dragic is on continued into Game 2.

Los baluartes decisivos de este choque por el conjunto miamense fueron Dragic con 23 puntos, mientras que Butler, quien consiguió 40 tantos en el primer desafío, estuvo más controlado en esta jornada con 13 tantos y seis asistencias.

Los Heat contaron en este partido con siete jugadores con marcadores de doble dígitos con Dragic, Tyler Herro (17), Joe Crowder (16), Bam Adebayo (15 y 9 rebotes), Butler, Duncan Robinson (13) y el canadiense OLynyk (11).

Boy Wonder continues to be a headache for his hometown team 🤯@raf_tyler scored 17 off the bench (5rebs 4asts) to help beat Milwaukee in Game 2

