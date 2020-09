Miami Heat acaricia la final de la final de la NBA tras vencer 112-109 a Boston Celtics

septiembre 24, 2020 - 10:55 am

Con 37 puntos de su escolta novato , los Miami Heat se impusieron este miércoles por 112 a 109 a los Boston Celtics y se colocaron en ventaja 3-1 en la final de la Conferencia Este de la NBA, a una victoria de la clasificación.

A sus 20 años, y partiendo desde el banquillo, Tyler Herro marcó la diferencia en este miércoles anotando 37 puntos (14 de 21 en tiros de campo), incluidos 5 triples, capturó 6 rebotes y repartió 3 asistencias en la mejor noche de su joven carrera.

Solo un jugador, el legendario Earvin ‘Magic’ Johnson, logró una anotación superior a la de Herro con 20 años o menos en un partido de playoffs, al conseguir 42 puntos con Los Angeles Lakers en las finales de 1980 ante los Philadelphia 76ers.

Elegido con el número 13 del pasado draft de la NBA, Herro promedió 13,5 puntos por partido como suplente en la fase regular, con alguna brillante aparición como los 30 puntos ante Oklahoma City Thunder en diciembre, su mejor marca hasta ahora.

En sus primeros playoffs, el escolta se ha destapado como una pieza clave de los sorprendentes Heat, anotando en dobles dígitos en todos los 13 partidos.

Su estrella, el joven Jayson Tatum, terminó la primera mitad sin puntos, con un triste 0/6 en tiros de campo. Tras el descanso, sin embargo, el alero All-Star resurgió y firmó las mejores cifras de su equipo con 28 puntos, 4 triples, 9 rebotes y 4 asistencias.

Jaylen Brown, con 21 puntos y 9 rebotes, y el base Kemba Walker, 20 puntos y 5 asistencias, también cumplieron pero sin obtener demasiada ayuda de los otros compañeros.

El alero Gordon Hayward, que el pasado sábado debutó en los playoffs tras recuperarse de su lesión de tobillo, registró 14 puntos y 7 rebotes el día en que su esposa dio a luz a su cuarto hijo, Theo.

Por los Heat, el pívot Bam Adebayo sumó 20 puntos y 12 rebotes y el escolta Jimmy Butler 24 puntos y 9 capturas. También el base esloveno Goran Dragic destacó con 22 puntos, pero quien tomó las riendas del equipo al final fue Tyler Herro.

La joven figura anotó 17 puntos en el último cuarto, incluidos dos tiros libres clave a falta de 13,9 segundos para el final cuando los Celtics estaban solo tres puntos por detrás (107-104) buscando una remontada desesperadamente.

Con esta derrota, los Celtics necesitan ganar tres partidos consecutivos para clasificar a las finales de la NBA, comenzando por el quinto juego de la serie que se disputará el próximo viernes en Disney World (Orlando).

🔥 Most playoff PTS ever by a Heat rookie.@raf_tyler scores 37.. a win Fri. (8:30pm/et on ESPN) can put the @MiamiHEAT in the NBA Finals! pic.twitter.com/gB9dPk6U8H

— NBA (@NBA) September 24, 2020