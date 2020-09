Más de 83 mil maracaiberos han perdido su trabajo durante la cuarentena

septiembre 22, 2020 - 1:55 pm

La Cámara de Comercio de Maracaibo indicó que aunado a ello un 60% de los establecimientos vive una situación muy crítica en la cuarentena

Un semestre ha pasado ya desde que la cuarentena por COVID_19 inició en Venezuela, y junto a ella la continuidad laboral de solo un porcentaje del comercio, en Zulia la situación ha sido distinta al resto del país, pues su cuarentena ha sido radical desde el principio, con apenas unas semanas de flexibilización que convergen junto a las fallas de servicios públicos como electricidad, la cual interfiere directamente en el desarrollo comercial de la región.

Cifras alarmantes

Enzo Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo indicó que las cifras son preocupantes y que el desplome de algunos establecimientos ha sido inminente. “Desde que comenzó la cuarentena desde el 16 de marzo el Zulia ha sido el estado más castigado, pues solo hemos tenido tres semanas de flexibilización y esta seria la cuarta, y el comercio ha estado en números muy negativos solamente el 17% del comercio ha estado abierto durante todo el tiempo de la pandemia que son supermercados y farmacias, son números muy negativos, estamos hablando que más o menos el 60% del empresariado está hablando de que su situación es muy negativa, las ventas han bajado a números muy grandes, cada vez se vende menos, y el problema de la inflación sigue cabalgando”. Indicó Angelini.

83 mil desempleados

Precisó que a la cuarentena se suma otra problemática como lo son los impuestos que se mantienen en su rango habitual y junto a ellos un alza en la cifra de desempleo en la ciudad de Maracaibo.

“Los números siguen siendo muy negativos, lo que más nos preocupa son los despidos que vienen. En la última encuesta vimos que hemos perdido más de 83 mil puestos de trabajo que es un número muy preocupante. Tenemos incentivos municipales que son muy pocos, no tenemos incentivos nacionales, no hay descuentos en los impuestos nacionales, no podemos ir a la banca por el problema del encaje legal”, aseguró Angelini.

Sin gasolina

Por otra parte, lamentó la situación presentada con la escasez de gasolina que día a día fractura aun más la estabilidad comercial en la localidad. “Es muy prematuro hablar sobre ha resultado positiva la flexibilización, pues veo con mucha preocupación que habiendo flexibilización esta semana y pudiendo trabajar hasta las 5 de la tarde, pues ya a la 1 de la tarde todos las calles están desoladas, los negocios están cerrando a esa hora, y el problema más grande que tenemos es el de la movilidad y el combustible, la sostenibilidad de los negocios, lamentablemente no hay combustible, tenemos problemas con el transporte, las misma personas no están saliendo, salen los menos posible y eso es extremadamente negativo para el comercio y la industria”, finalizó Angelini.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día