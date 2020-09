Mark David Chapman confesó por qué mató a John Lennon

septiembre 24, 2020 - 11:27 am

El 8 de diciembre de 1980, el mundo se sacudió por una noticia terrible, John Lenon, uno de los músicos más importantes de la historia moría a los 40 años, tras recibir cuatro disparos en la espalda. El responsable, Mark David Chapman, se presentó como un ‘fanático’ que horas antes le había pedido al cantante de “Imagine” que le firmara una copia de su último disco, Double Fantasy, y tras esperarlo un buen rato afuera del edificio Dakota, descargó una pistola completa.

Desde entonces, la justicia estadounidense sentenció a Chapman a cadena perpetua por asesinar al exmiembro de The Beatles y en la actualidad está encarcelado en la prisión Wende Correctional Facility en Alden, Nueva York. Sin embargo, en los últimos años ha solicitado la libertad condicional en 10 ocasiones y evidentemente las han rechazado, aunque en la más reciente dio de qué hablar por sus declaraciones.

Resulta que hace algunos días, Mark David Chapman volvió a ser el centro de atención porque por onceava vez, solicitó la prisión domiciliaria. El tribunal competente rechazó nuevamente su solicitud –qué raro–, pero lo más importante es que presentó una carta donde a casi 40 años de todo esto, le pedía perdón a Yoko Ono, viuda de John Lennon, por asesinarlo y sobre todo, mencionaba las razones que lo llevaron a cometer este crimen.

De acuerdo con Press Asociation, a través de una serie de grabaciones, la Junta de Libertad Condicional escuchó las palabras del sentenciado. Chapman inicia diciendo que lamentaba lo que había hecho en 1980 y más tarde comenzó a contarles los motivos por los que mató a Lennon: “No tengo excusa. Esto fue para obtener gloria propia. Creo que es el peor crimen que puede haber para hacerle algo a alguien que es inocente”.

Desde aquel triste día, se ha hablado de su desequilibrio mental e incluso los indicios que los llevaron a cometer el crimen. La policía ha intentado descifrar por qué eligió a uno de los hombres más famosos del planeta, pero ahora comprobaron muchas de sus teorías, además es indiscutible que su objetivo se cumplió porque desde el terrible hecho nadie jamás olvidó su nombre:

“Era extremadamente famoso. No lo maté por su carácter o el tipo de hombre que era. Era un hombre de familia, un icono. Era alguien que hablaba de cosas de las que ahora podemos hablar y es genial. Lo asesine porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón y yo estaba buscando mucho la gloria personal, muy egoísta”.

También le pidió perdón a Yoko Ono

Para terminar, Mark David Chapman fue muy claro al mencionar que estaba arrepentido por lo que había hecho y hasta se disculpó con Yoko Ono por el dolor que le había causado a su familia: “Quiero agregar eso y enfatizar mucho. Fue un acto extremadamente egoísta. Lamento el dolor que le causé a ella (Ono). Pienso en ello todo el tiempo”.

Aunque se aventó este enorme discurso, el tribunal rechazó su solicitud de libertad condicional porque “sería incompatible con el bienestar de la sociedad”, y ahora tendrá chance de volver a apelar dentro de dos años. Chapman tenía 25 años cuando asesinó a John Lennon, ahora está casado y tiene una esposa que vive cerca de las instalaciones donde está actualmente encarcelado, esperando que algún día salga.

Es por eso que está pidiendo a la ley de Nueva York la opción de terminar su condena en casa, pensando en su familia y añadiendo que lo que está viviendo es su verdadera cadena perpetua:

“Cuando conspiras conscientemente para asesinar a alguien y sabes que está mal y lo haces por ti mismo, eso es una pena de muerte en mi opinión. Algunas personas no están de acuerdo conmigo, pero todo el mundo tiene una segunda oportunidad ahora. Me merezco cero, nada. Si la ley y usted eligen dejarme aquí para el resto de mi vida, no tengo ninguna queja”.

