Mariángel Villasmil rompió con 36 años de «mala racha» de la banda del miss Zulia

septiembre 25, 2020 - 11:02 am

Mariángel Villasmil, representante del Zulia resultó como ganadora de la edición número 67 del concurso Miss Venezuela 2020. La mujer más bella del país que nos representará en el Miss Universo tiene 24 años, es estudiante del cuarto semestre de psicología y oriunda de Ciudad Ojeda.

La última zuliana en ganar la corona fue Carmen María Montiel, en 1984, desde entonces, el misterio, rumores y las dudas rodeaban a toda aspirantes que portaba la banda, pues no obtenían la corona. Incluso se decía que era un castigo de Osmel Sousa contra las zulianas por indisciplinadas y rebeldes, otros aseguraban que las aspirantes no llenaban las expectativas del jurado.

Protagonista de la polémica

Recordemos que la miss Venezuela 2020, protagonizó el momento más controversial de la entrevista con el jurado, realizada el pasado viernes, cuando la yutuber Shairi Arredondo le pidió explicar cómo hablaba de la importancia del amor propio siendo ella una chica que se ha practicado cirugías plásticas. «Yo tengo operaciones y eso no quiere decir que tenga más amor propio que las demás personas, siento que es una decisión muy personal. Respeto a las personas que no les gusta y respeto a las que las tenemos, pero pienso que eso no define qué tan bella te veas (…) ni tampoco define qué tanto amor propio tienes», respondió.

Mariángel resaltó y se defendió en su entrevista al manifestar que estar arreglada no anula el amor propio. Lo que quizá hizo que su puntuación aumentará a última hora. Esta polémica llamó la atención del Zar de la belleza, Osmel Sousa, quien también dio su opinión a través de las redes sociales.

Ciudad Ojeda de fiesta

Los habitantes de Ciudad Ojeda recibieron la noticia con alegría, muchos manifestaron su felicidad y felicitaciones a Villasmil a través de las redes sociales. Mariángel repitió la hazana de Denyse Floreano, quien se alzó con la corona en 1984.

Cuando Denyse Floreano se coronó, Ciudad Ojeda preparó la bienvenida con caravanas y una gran fiesta por que era la primera vez que una hija de esa tierra ganaba el titulo como la más bella del país.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día