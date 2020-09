Mariángel Villasmil coronada y comprometida con el país(+Fotos)

septiembre 26, 2020 - 11:00 am

La noche del viernes 25 de septiembre, la nueva soberana de la belleza nacional, Mariángel Villasmil, fue coronada en un programa que emitió Venevisión. La reina reina saliente Thalía Olvino fue quien le impuso la diadema que la acredita como nuestra representante en la próxima edición del Miss Universo.

Con lágrimas la belleza criolla expresó: » Dejaré el nombre de mi país en alto. No me cabe la emoción. El Zulia hoy está de fiesta. Están todos en mi corazón. Demás está decir que estoy feliz. A mi familia que me está viendo le mando un abrazo, un beso y todo mi amor. Sé que me apoyan y que están conmigo con el corazón. Son lo único que me falta para que esto sea perfecto, pero la Organización Miss Venezuela y Venevisión se han convertido en mi otra gran familia y en mi gran apoyo en este proceso y, de verdad, que estoy agradecida con Dios y con La Chinita por esta maravillosa oportunidad y por poder contar con todos ustedes, Venezuela”, dijo.

«Si algo aprendí cuando entré en el Miss Venezuela es que debes creer en ti, respetarte y quererte es lo más importante para alcanzar lo que tanto deseas”, destacó la reina.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

Ernestina García

Nooticia al Día