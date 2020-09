Mañana abre nuevamente el mercado Las Pulgas

septiembre 7, 2020 - 12:13 pm

Horario laboral se apegará a lo establecido a nivel nacional y el transito vehícular queda comprendido entre las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

El mercado popular de Las Pulgas abrirá de nuevo sus puertas el día de mañana. Así lo informó en rueda de prensa el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto.

El mandatario regional especificó que cumpliendo con las especificaciones de la semana de flexibilización nacional ampliada, el mercado popular, ubicado en el casco central de Maracaibo, reactivará sus actividades, pero solo la fase de los comercios formales.

Prieto reafirmó «Este martes 08/09/2020 abriremos de nuevo el mercado “Las Pulgas” de Maracaibo solo para el comercio formal», además aseguró que el inicio de la actividad comercial en el centro de la ciudad va en conjunto con las medidas del ejecutivo nacional, con respecto al plan 7+7 .

Por otro lado, explicó que los horarios laborales de los comercios serán sujetos a los especificados por el gobierno nacional en cada sector específico, mientras la circulación vehícular en el territorio regional estará permitido desde las 7:00 am a las 5:00 pm, para el transporte público, mientras que el transito particular luego de la hora deberá ser por necesidades puntuales. » No hay que relajarse, hay que recordar que aunque estemos en la semana de flexibilización, seguimos en cuarentena, el virus esta ahí», dijo.

Con respecto al tema eléctrico que afectó a la costa occidental del lago la noche de este domingo,Prieto informó que se produjo una avería en la subestación Cuatricentenario, sin embargo, no se determinó la causa de la falla.

A su vez informó que han logrado bajar el esquema de administración de carga eléctrica de 06 horas a 04 horas, en coordinación con Corpoelec, y mencionó que en algunos circuitos la reducción de horas podría ser de dos o una hora.

En materia de combustible, el gobernador instó a los zulianos a ahorrar gasolina e informó que en materia de transporte, están planificando adecuar con sistema de gas a algunos carros seleccionados de varias líneas de la ciudad.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Any Vargas

Noticia al Día