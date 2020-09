Maduro solicita al MP investigar denuncias sobre presuntas irregularidades en casos de detenidos de Pdvsa por filtrar información

septiembre 1, 2020 - 8:41 pm

El presidente Nicolás Maduro solicitó al Ministerio Público investigar denuncias por presuntas irregularidades en los procesos judiciales en el caso de los detenidos por filtrar información sobre la situación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Ayer me llegó una carta de la madre, el padre y amigos de dos personas que trabajaban en Pdvsa, y fueron descubiertos infraganti manejando información y pasando información estratégica de Pdvsa al enemigo, al imperialismo. Me hacen algunas denuncias que han habido irregularidades procesales”, relató.

“Hablé con el Fiscal General y le he pedido que procese esas denuncias, y que haga una reunión en los próximos días con los familiares y amigos que firman esa carta y aclare todas las dudas ”, agregó.

También ordenó una investigación sobre esta causa. “Me dicen que hay pruebas contundentes desde el primer día, de la participación de estas personas, que lamentablemente pasaban información al enemigo, me dicen. Yo no soy juez ni fiscal, pero tengo cabeza para pensar, para evaluar, no quiero dar mi opinión porque hay un proceso, y debo cuidarme como Jefe de Estado y cuidar el proceso”.

Con información de VTV