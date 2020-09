LVL: Reprimir las protestas espontáneas es una "acción bárbara"

septiembre 27, 2020 - 4:31 pm

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, justificó el surgimiento de protestas espontáneas en los últimos días, a su juicio esto responde al deterioro del país y la calidad de vida de los venezolanos y cataloga como «una acción Bárbara» la represión que solo busca generar miedo.

A través de su cuenta en Twitter el economista, recalcó que estas manifestaciones además de naturales, son justas y respaldadas por los derechos establecidos en la Constitución Nacional de Venezuela.

«¿Es que no tiene derecho a protestar quien no tiene agua, luz, gasolina y cuyo ingreso está pulverizado, su libertad política y de expresión coartadas y no tiene instituciones creíbles donde exigir sus derechos? Entonces ¿a qué se refiere el derecho constitucional a la protesta?», significó en su red social.

León catalogó como un desastre que el pueblo «empobrecido», sea «salvajemente reprimido», además de cuestionar la falta de políticas claras de la oposición para presionar el cambio, que según los sondeos que maneja, quieren los venezolanos. «Por un lado, un gobierno primitivo que destruye lo que queda. Por el otro, una oposición congelada y dependiente de terceros, incapaz de desarrollar estrategias creíbles para presionar el cambio», puntualizó.

