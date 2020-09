Los robos se desatan durante los apagones en Maracaibo

septiembre 26, 2020 - 2:06 pm

Las horas predilectas por los ladrones para salir a hacer sus fechorías son entre los apagones en Maracaibo que van desde las 11 de la noche a 4 de la madrugada

Los apagones en Maracaibo y en otras ciudades del país no solo dejan el desasosiego de pasar las horas en completa oscuridad y con el Padrenuestro en la boca para que sea repuesta rápidamente, pues no hay un control especifico de duración. Algunos pueden ser de 4, 6 y más horas.

El robo durante los apagones en Maracaibo se sigue intensificando y es que a las mafias no les basta con atracar en las calles oscuras, sino que irrumpen en las viviendas desatando el mayor de los temores en la población quienes no les da la fuerza para esperar que sea restituido el servicio.

Pero justo cuando el cansancio termina de agotar a muchos, unos se aprovechan de esto para extraer tanto de urbanizaciones como barriadas las pertenencias de los residentes, que van desde antenas de Internet con otros artefactos eléctricos y en algunos casos, hasta la vida de sus víctimas.

Robo en el barrio

Semanas atrás la desgracia la vivieron dos familias al norte de Maracaibo, una con apenas una semana de diferencia de la otra. Tres hombres irrumpieron en una humilde vivienda del 18 de Octubre. Violar el portón y empujar la puerta bastó. Unos mecates amarrados en las manos de las victimas fue el punto final de la fechoría. Un vehículo, cauchos de repuestos, televisores, aires acondicionados, teléfonos celulares y hasta una licuadora fue parte de lo sustraído.

“Amarraron a los dos señores porque la señora estaba encerrada en el cuarto. Se les llevaron todo, una gente que es mayor, porque ya ellos están viejitos. Y fue en pleno apagón. Al menos los dejaron con lo más importante que es la vida, pero uno vive con un miedo terrible porque el que menos crees te mete la puñalada para robarte lo poquito que tenéis”, relató una de las vecinas de las víctimas.

Acostados en el frente a la espera de la electricidad

Muchas de las familias durante los apagones en Maracaibo se instalan en el frente de sus casas, allí, a la intemperie, a mitigar el calor y esperar que desde Corpoelec presionen el botón que les devuelve el servicio. Unos aprovechan la poca batería para iluminarse, y esas luces parece ser la carnada perfecta para que los ladrones hagan de las suyas.

“Sentados en el frente como a las 8 de la noche, todos estaban afuera, pero la casa de nosotros es la última de la calle que da para la cañada y pasaron dos chamitos, con unos pistolones más grandes que ellos y nos quitaron los teléfonos. Desde ese entonces ni nos asomamos”, dijo Glenda Terán otra habitante del sector.

Las antenas de Internet

Los robos durante los apagones en Maracaibo o en racionamiento no son nuevos. Desde el pasado 2017 el constante robo de cables y antenas de Internet de la principal central telefónica del Estado dejó sin servicio a gran parte de la nación, y Maracaibo no fue la excepción, desde entonces los ciudadanos han tenido que contratar el servicio satelital, pero el robo no respeta modalidad y hasta las antenas se han llevado.

Del 100% de las afectaciones al servicio de telecomunicaciones que presta la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), el 72% de las averías en el país se deben al vandalismo, hurto, robo y sabotaje a la plataforma tecnológica, según la empresa.

El robo de las antenas de Internet en Maracaibo ha generado pérdidas cuantificables en dólares para residentes y empresas que requieren del servicio, pues es la materia prima para transacciones de ventas ante la falta de efectivo desde antes de la cuarentena.

La situación ha hecho que en las urbanizaciones, zonas con mayor tendencia a sufrir de robos, los vecinos se organicen en grupos de vigilancia para defender sus pertenencias mientras las cámaras de seguridad están apagadas durante los apagones en Maracaibo.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día