Los Nuggets remontan ante Jazz en un dramático séptimo partido

En un final de infarto, los Denver Nuggets se llevaron la victoria este martes 1 de septiembre ante los Utah Jazz por 80-78 en el séptimo y definitivo partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA, consumando una remontada en esta serie que llegaron a ir perdiendo 3-1.

Con unos últimos de locura, en los que Mike Conley falló el tiro final que pudo dar la victoria a los Jazz, los Nuggets sellaron su clasificación a las semifinales de la Conferencia Oeste, en las que enfrentarán a los poderosos Los Ángeles Clippers.

En un partido de poca anotación y muchos nervios, Jokic firmó 30 puntos y 14 rebotes y su compañero Jamal Murray 17 puntos, mientras Donovan Michell hizo 22 puntos y 9 rebotes y el pívot francés Rudy Gobert 19 puntos y 18 rebotes para los Utah Jazz.

Los Nuggets fueron muy superiores en la primera mitad y se fueron al descanso con una ventaja de 50 a 36, pero, a la vuelta del vestuario, Mitchell encabezó la remontada de los Jazz con 13 puntos en el tercer cuarto.

Denver vio cómo se iba esfumando su ventaja hasta que a 8 minutos del final los Jazz ya se colocaban por encima en el marcador.

Jokic mantuvo a su equipo en el partido hasta unos caóticos últimos 20 segundos, en los que Donovan Mitchell perdió un balón en su intento por empatar el partido, Torrey Craig falló una clara bandeja que pudo sentenciar para los Nuggets y Conley el triple final que hubiera dado el partido y la eliminatoria a los Jazz.

Jamal Murray (17 PTS) & Donovan Mitchell (22 PTS) face-off for the final time as the @nuggets outlasted the @utahjazz in Game 7 to advance. #NBAPlayoffs

Al sonar la bocina, Murray corrió a consolar a Mitchell, que estaba tumbado en el suelo frustrado después de ver como el tiro de Conley se salía del aro.

Los dos escoltas All-Star, de 23 años, protagonizaron una memorable batalla en esta serie, con ambos logrando dos partidos con al menos 50 puntos en la serie, un logro que anteriormente solo habían conseguido dos leyendas de la NBA: Michael Jordan y Allen Iverson.

«El dolor se puede ver en mi cara. Así es cómo me siento», dijo Mitchell. «Parecía que (el tiro) era bueno, pero a veces esto funciona así».

«Trabajas tanto como equipo para llegar a esta situación, y te quedas tan cerca. Esto duele. Estará en mi mente por mucho tiempo», subrayó Mitchell, quien promedió 36,3 puntos por partido en esta serie.

«Solo he rascado la superficie de lo que puedo hacer (…) Esto es solo el principio», subrayó.

«Fue una gran serie. Una de las más divertidas que he jugado (…) Utah y Donovan, fue una gran batalla» «, dijo de su parte Murray, que terminó la eliminatoria con 31,6 puntos de media.

La otra semifinal de la Conferencia Oeste enfrentará a Los Ángeles Lakers frente al ganador del séptimo partido entre los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder, que se disputa el miércoles.

Este martes se jugó también el segundo duelo de la semifinal del Este entre los Toronto Raptors y los Boston Celtics, que vencieron por 102-99 y lideran 2-0 la serie.

🔥 @smart_MS3 (19 PTS) goes for 16 PTS, 5 3PM in the 4th to put the @celtics up 2-0 on Toronto! #NBAPlayoffs

Game 3: Thurs. (9/3) – 6:30pm/et, TNT pic.twitter.com/yKdszTlHdD

— NBA (@NBA) September 2, 2020