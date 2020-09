Los Nuggets muestran su mejor versión para igualar la serie ante Clippers

septiembre 6, 2020 - 9:09 am

Los Denver Nuggets volvieron a mostrar su mejor versión este sábado 5 de septiembre al derrotar por 110 a 101 a Los Ángeles Clippers, en el segundo juego de la serie semifinal de la Conferencia Oeste de la mano de sus estrellas Nikola Jokic y Jamal Murray.

Los Nuggets lograron igualar la serie 1-1, tras haber caído en el primer encuentro 120-97 el jueves 3 de septiembre.

Después del dramático séptimo de la serie anterior ante Utah Jazz, los Nuggets llegaron exhaustos al primer choque ante los poderosos Clippers, perdiendo por 23 puntos.

Pero este sábado sorprendieron a su rival desde el principio con una defensa y efectividad frenéticas, marcando parciales de 44-25 al final del primer cuarto y de 72-56 al descanso.

🏹🃏 @BeMore27 drops 27, Jokic drops 26, and the @nuggets tie the series!

Game 3 ⏩ Mon. (9/7) at 9:00pm/et on TNT pic.twitter.com/Bpc0zjyyzx

— NBA (@NBA) September 6, 2020