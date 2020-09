Los Mercedes dominaron los primeros dos ensayos libres en Monza

septiembre 4, 2020 - 5:22 pm

Mercedes continuó con su dominio este viernes en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Italia, en el rápido circuito de Monza, con el seis veces campeón mundial y actual líder Lewis Hamilton terminando por delante de su compañero Valtteri Bottas.

Los bólidos alemanes fueron los únicos capaces de rodar por debajo del minuto y 21 segundos. El tercer clasificado fue el británico Lando Norris (McLaren), relegado a casi un segundo de su compatriota.

En un día soleado y caluroso, pero ante unas tribunas vacías debido a la pandemia de coronavirus, las ‘Flechas de Plata’ exhibieron su velocidad.

Ahora deberán confirmar su dominio el sábado en la clasificación. Por primera vez este curso, el ‘party mode’, la potencia extra temporal otorgada a los motores solo los sábados, quedará prohibido.

Los Mercedes volaron en la pista de Monza

Los Mercedes se consideraban los principales beneficiarios de esta herramienta y su ausencia podría provocar una redistribución de las cartas. Detrás de la marca alemana, las diferencias se reducen entre Red Bull, McLaren, Racing Point y, sorprendentemente, Alpha Tauri.

FP1 Highlights 📺🍿 Warm up for the second practice session with the best bits from the Monza weekend's opener#ItalianGP 🇮🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) September 4, 2020

Hamilton cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista de las afueras de Milán, en un minuto, veinte segundos y 192 milésimas, para conseguir la sesión libre.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁 Mercedes lead the way, with Norris and Gasly next in line 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/eOd4e6zbJW — Formula 1 (@F1) September 4, 2020

Bottas Bottas fue el más veloz del primer entrenamiento libre en el «templo de la velocidad» de la escudería Ferrari al dar la vuelta en el circuito con un crono de un minuto, 20 segundos y 703 milésimas, 245

Max Verstappen (Red Bull) dio espectáculo por la mañana, exhibiendo conducción al aparecer de una nube de polvo, logrando salir en marcha atrás para llegar a los stands, abandonando su alerón en el sitio en el que se detuvo.

There were just 22 minutes and 15 seconds between @Max33Verstappen's crash and his return to the track Top work, @redbullracing 👏💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Wv5Ky8cWJl — Formula 1 (@F1) September 4, 2020

El cuatro veces campeón mundial alemán Sebastian Vettel sufrió un trompo con su Ferrari, evitando de milagro destruir el alerón trasero contra el muro de protección

Los coches rojos siguieron sufriendo este viernes, aunque el monegasco Charles Leclerc fue capaz de terminar entre los diez primeros por la tarde, pero Vettel solo pudo ser 12º.

La Scuderia había terminado fatal hace una semana en Bélgica, con los dos monoplazas fuera de los puntos. Una humillación que intenta evitar en Monza, a pesar de la ausencia de los Tifosi, que haría todavía más embarazosa la situación.

El dominio de Mercedes desde 2014 abre la cuestión del interés de las carreras de la Fórmula 1, con prácticamente sus dos coches siempre en las dos primeras posiciones.

Preguntado este viernes, Toto Wolff, el jefe de Mercedes F1, defendió el interés: «Hay que definir lo que la F1 representa. Creo que es un deporte basado en la meritocracia pero debe tener espectáculo».

«Si Usain Bolt gana todas las carreras y el Bayern Múnich todos los campeonatos, el resultado es más previsible y con menos valor. Somos conscientes y hemos hecho propuestas» para relanzar el interés, indicó.

El sábado se disputa la tercera sesión de libres y la clasificación (13h00-14h00 GMT), y el domingo la carrera (13h10 GMT).

