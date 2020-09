Los Lakers no perdonaron a Rockets y los dejan al borde del abismo

septiembre 11, 2020 - 9:04 am

Sin necesidad de una brillante actuación ofensiva de LeBron James, Los Ángeles Lakers vencieron 110-100 este jueves 10 de septiembre a los Houston Rockets y se colocaron 3-1 por delante en esta semifinal de la Conferencia Oeste, a un triunfo de la clasificación.

James se quedó este jueves en 16 puntos, con 15 rebotes y 9 asistencias. En su lugar, Anthony Davis tomó el mando de las operaciones en ataque con 29 puntos y 12 rebotes.

Los Lakers tomaron distancia en el segundo cuarto con un parcial de 31 a 19 y se mantuvieron cómodamente en ventaja hasta la recta final en la cancha de Disney World.

Frente a un rival que juega sin pívots, Davis y el resto de hombres altos de los Lakers impusieron su ley con 62 puntos en la pintura por 24 de Houston.

«Jugamos defensa. Hicimos un buen trabajo defendiendo sus triples», dijo Davis. «En su mayor parte, ejecutamos nuestro plan de juego».

Los Rockets llegaron a ponerse a cinco puntos en el último minuto pero un triple del escolta Alex Caruso desde la esquina, donde le encontró LeBron James con una gran asistencia, arruinó la remontada de los texanos.

HIGHLIGHTS: @AntDavis23 leads the way with 29 points and 12 rebounds in the #LakersWin pic.twitter.com/RfspFRZ32p

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 11, 2020