Los Heat ganan a Celtics en la prórroga con decisivo tapón de Adebayo

septiembre 15, 2020 - 10:15 pm

Con un decisivo tapón de Bam Adebayo a Jayson Tatum, los Miami Heat salieron victoriosos este martes 15 de septiembre del primer partido de la final de la Conferencia Este al derrotar a los Boston Celtics por 117 a 114 en la prórroga.

Con solo 12 segundos para el final del tiempo extra, y ventaja de 116-114 para los Heat, la joven estrella de los Celtics Jayson Tatum entró a la pintura e intentó una volcada pero recibió un colosal tapón de Adebayo que aseguró el primer triunfo de la final para Miami.

Tatum fue el mejor jugador del partido con 30 puntos, 14 rebotes, tres robos y dos tapones, mientras que por los Heat Goran Dragic anotó 29 puntos y Jimmy Butler otros 20.

BAM ADEBAYO DENIES IT AT THE RIM AND THE @MIAMIHEAT WIN GAME 1 IN OT! #NBAPLAYOFFS pic.twitter.com/KC93vLR2Fy

— NBA (@NBA) September 16, 2020