Los Heat desquician a los Celtics y toman distancia por 2-0

septiembre 18, 2020 - 8:39 am

Con otra remontada, los aguerridos Miami Heat superaron este jueves 17 de septiembre a los Boston Celtics por 106-101 y se adelantaron 2-0 en la final de la Conferencia Este de la NBA, sumiendo en la frustración y el nerviosismo a su rival.

El esloveno Goran Dragic, con 25 puntos, y el pívot Bam Adebayo, con 21 tantos y 10 rebotes, impulsaron a los Heat en los momentos más complicados, especialmente en un fulgurante tercer cuarto en el que dieron la vuelta al marcador con un parcial de 37-17.

Las jóvenes figuras de los Celtics, Jayson Tatum (21 puntos) y Jaylen Brown (21), tuvieron este jueves el apoyo del base Kemba Walker (23) sobre la cancha de Disney World (Orlando) pero fueron otra vez incapaces de asegurar la victoria en un final ajustado.

Boston se fue al descanso con ventaja parcial de 60-47, con su trío estelar marcando el ritmo del partido con su velocidad y su efectividad en el tiro exterior.

Los Heat no encontraban los caminos hacia sus figuras, Jimmy Butler (14 puntos) y Adebayo, y resistía a base de los triples de Duncan Robinson (18 puntos con seis triples) y Crowder (12 tantos y tres triples).

The boxscore won't show it but Playoff Jimmy was so #HEATCulture when it mattered most.@JimmyButler's 4th quarter masterpiece included 3 MASSIVE defensive plays.

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/6iVK6osssL

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 18, 2020