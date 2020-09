Los Bucks evitaron la barrida ante los Heat pese a la lesión de Antetokounmpo

septiembre 7, 2020 - 11:16 am

Los Milwaukee Bucks lograron un triunfo vital el domingo ante los Miami Heat, con el que evitaron una eliminación 4-0 en las semifinales de la Conferencia Este, pero desconocen si podrán contar a partir de ahora con su estrella Giannis Antetokounmpo.

Liderados por Khris Middleton (36 puntos), los Bucks vencieron en la prórroga por 118 a 115 y pusieron el 3-1 en la serie a pesar de que no contaron con Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, desde el segundo cuarto por un esguince en el tobillo derecho.

Antetokounmpo ya se había torcido ese mismo tobillo derecho en el partido anterior y fue duda hasta última hora para el duelo del domingo, en el que finalmente decidió competir.

Pero a mediados del segundo cuarto, el griego se volvió a dañar el tobillo durante una entrada a canasta y, después de lanzar dos tiros libres cojeando, tuvo que retirarse al vestuario entre grandes gestos de dolor.

Su entrenador, Mike Budenholzer, dijo que aún desconocen si Giannis estará disponible para el quinto partido del martes, que también será a vida o muerte para los Bucks.

«Lo están evaluando ahora», dijo Budenholzer. «Recibirá tratamiento durante la noche, y veremos cómo está en las próximas 24 a 48 horas».

En el tiempo que estuvo en pista, 11 minutos y 29 segundos, Giannis jugó con una enorme intensidad, anotando 19 puntos (8/10 en tiros de campo) con 4 rebotes, 1 robo y un tapón.

«Giannis salió e intentó luchar por nosotros… queríamos cubrirle las espaldas y luchar por él», dijo Middleton al final del partido.

El griego, que ya ha sido reconocido con el premio al Mejor Jugador Defensivo de esta temporada, es también favorito a revalidar el MVP con unos promedios esta campaña de 29,5 puntos, 13,6 rebotes y 5,6 asistencias por juego.

Tras la pérdida de Antetokounmpo, el liderazgo ofensivo lo tomó Middleton al totalizar 36 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, seguido en el ataque por Eric Bledsoe con 14 puntos y 10 capturas.

Por los Heat, sobresalió el pívot Bam Adebayo, con 26 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias. Los Bucks pudieron solventar el partido antes de la prórroga, ya que su escolta Donte DiVincenzo tuvo dos tiros libres para ganar el juego. Solo anotó uno de ellos, el segundo, por lo que el marcador terminó con empate a 107.

Middleton dio el triunfo a los Bucks en la prórroga anotando 9 de sus 36 puntos en el tiempo extra. «No debería afectarnos (la salida de Giannis), pero creo que nos relajamos un poco», reconoció Jimmy Butler, que anotó 17 puntos.»Pensamos que esto iba a ser fácil y no lo fue».

