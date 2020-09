Lionel Messi habría llegado a un acuerdo con el Manchester City por 700 millones de euros, según BBC

septiembre 2, 2020 - 2:12 pm

Según reporta BBC Sport, Lionel Messi habría llegado a un acuerdo por cinco años con el City Football Group por la suma de 623 millones de libras (700 millones de euros).

Lionel Messi volvió a ausentarse de los entrenamientos del FC Barcelona en las instalaciones deportivas en Cataluña. Como se conoce, el argentino, mediante un burofax, expresó que buscará salir del club para la temporada 2020/21. Según un reporte de BBC Sport, ya habría acuerdo en el ’10′ y el Manchester City por 623 millones de libras esterlinas (700 millones de euros).

“Messi llegó a un acuerdo de cinco años con el City Football Group por valor de 623 millones de libras (unos 700 millones de euros) para pasar tres temporadas en el Manchester City antes de unirse al New York City FC de la MLS”, publicó la BBC en su cuenta deportiva de Twitter.

