Lewis Hamilton formará su equipo propio que competirá en el campeonato Extreme E

El campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, alineará a su propio equipo en el campeonato Extreme E el año próximo, anunció este martes el piloto británico.

Este campeonato busca organizar carreras de autos eléctricos tipo SUV en zonas de ecosistemas frágiles con el objetivo de sensibilizar al público a su protección. Cinco mangas son previstas en 2021 en Senegal, en Arabia Saudí, en Nepal, en Groenlandia y en Brasil.

«Es una gran ocasión de verse implicado desde el inicio como propietario en un equipo», señaló Lewis Hamilton en un comunicado.

«Mis ambiciones y mi calendario con Mercedes en Fórmula 1 me impedirán participar», añadió. Su equipo se llamará «X44», su número de carrera en F1, donde ganó seis títulos mundiales.

«Estoy feliz de poder jugar un rol diferente en este nuevo campeonato que corresponde a mi visión de un mundo más igualitario y durable», añadió.

Extreme E es una iniciativa de Alejandro Agag, el creador del campeonato de monoplazas eléctricos Fórmula E. «Estamos muy felices al recibir a Lewis Hamilton y a su equipo X44 en el campeonato Extreme E. Igual que nosotros, Lewis es un apasionado de los deportes mecánicos, pero comparte también nuestra convicción de que podemos utilizar este deporte para resaltar aspectos esenciales para la humanidad como el cambio climático y la igualdad», señaló este martes Alejandro Agag.

