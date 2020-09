Leopoldo López exigió libertad para militares y policías metropolitanos que llevan 17 años presos

septiembre 1, 2020 - 10:02 am

El comisionado presidencial para el Centro de Gobierno, Leopoldo López, explicó este lunes que ninguno de los opositores que fueron liberados debieron estar tras las rejas, ya que todos son inocentes de los cargos que se les acusan.

“Ninguno de los compañeros que suelta la dictadura debió estar preso o exiliado. No cometieron delito”, dijo López a través de su cuenta personal de Twitter.

El líder político aseguró que desde la Asamblea Nacional (AN) no se dejará de luchar hasta que no existan “inocentes perseguidos, secuestrados o usados como fichas de cambio”. Insistió que ese día llegará.

Asimismo, pidió la libertad los policías metropolitanos que llevan 17 años presos y para todos los militares y civiles también.

