Ledezma: “Necesitamos una unidad donde no haya traidores ni infiltrados”

septiembre 3, 2020 - 9:08 am

Antonio Ledezma, excalde metropolitano, dijo que la oposición necesita una verdadera unidad, libre de corruptos, con una estrategia definida y coherencia, que no confunda a la gente. “Hablamos de una unidad auténtica donde no haya infiltrados, donde no haya traidores”, señaló.

“Hay factores que viven una bigamia: están casados con el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó pero simultáneamente mantienen una relación oculta con la dictadura”, agregó.

“En las últimas horas se ha confirmado lo que era una sospecha que corría por todos los corrillos políticos. No hablamos de cualquier actor sino de factores claves para un engranaje“, especificó en relación a los acontecimientos de las últimas semanas en los que se han desmarcado algunos actores opositores, de los que nombró a Bernabé Gutiérrez, Stalin González y Timoteo Zambrano.

“Desunidos no podemos. Se requiere el trabajo de todos los factores, más allá de las visiones particulares tiene que superponerse un plan conjunto para poder enfrentar al usurpador”, indicó.

Afirmó que tiene que haber una unidad auténtica, que no puede reducirse a una fotografía o una puesta en escena para aparentar que están unidos. “Fíjense que la procesión andaba por dentro”, subrayó.

Ledezma hizo estas afirmaciones en su participación en un foro convocado por Gente del Petróleo para analizar la crisis política que se vive en el país.

“Hay que retomar el cese de la usurpación. Eso nos une con el presidente Guaidó. Nos une además el compromiso de no avalar el fraude del próximo 16 de diciembre. No se trata de una abstención, eso lo hemos dejado muy claro. No estamos atrapados en el falso dilema de votar o no votar. Lo que está planteado para el 6 de diciembre es un megafraude“, recalcó

“No hay un proceso electoral libre y democrático. El régimen ya tiene garantizada una mayoría simple en esa Asamblea Nacional”, enfatizó.

Dijo que estaba de acuerdo en no participar en ningún diálogo con el régimen. “Son trampas para burlar la buena fe, no solo de actores venezolanos sino de moderadores en distintas etapas”, advirtió.

Alertó que los venezolanos no podrán salir del régimen sin ayuda internacional. “No estamos frente a un simple adversario político. Estamos ante una pieza del eje del mal, de un socio clave del Foro de Sao Paulo, que trata de establecer en Venezuela una tiranía”, señaló.

“Para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es necesaria una estrategia de persuasión: que podamos hablar con jefes de Estado, con cancilleres, con las fracciones parlamentarias de cada país, para que entiendan que en Venezuela funciona una corporación criminal”, señaló.

Pidió a Guaidó que se mantengan las estrategias: “La gente se siente decepcionada cuando se cambia el rumbo de la noche a la mañana sin dar explicaciones”.

Explicó que con las elecciones parlamentarias Maduro pretende fracturar al gobierno interino y descolocar el apoyo internacional. “En eso se están moviendo algunos factores. Hay que estar atentos con eso”, recalcó.

Ledezma indicó que es necesario establecer una conducción política amplia. “Fue un error haber reducido la conducción política a cuatro factores. La mesa está tambaleándose”, afirmó.

El Nacional