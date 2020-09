LeBron lleva a los Lakers a su primera final desde 2010

septiembre 27, 2020 - 9:07 am

Con un arrollador último cuarto de LeBron James, Los Ángeles Lakers derrotaron este sábado 26 de septiembre a los Denver Nuggets por 117 a 107 y clasificaron a sus primeras finales de la NBA desde el último anillo con Kobe Bryant en 2010.

Con la victoria del sábado los Lakers, que enfrentarán en la final a los Miami Heat o los Boston Celtics, finiquitaron por 4-1 la eliminatoria ante los Nuggets de las jóvenes estrellas Jamal Murray (19 puntos) y Nikola Jokic (20).

Denver soñaba con remontar por tercera vez una desventaja de 3-1 en estos playoffs pero se encontró con la versión más dominadora de LeBron James, que logró un monumental triple-doble (38 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias) coronado con un último cuarto de 16 puntos ante unos exhaustos Nuggets.

A sus 35 años, LeBron jugará la décima final de su carrera (3 anillos) y la primera desde su llegada a los Lakers en 2018, en la que aspira a brindar el campeonato a la memoria del fallecido Kobe Bryant.

James se comprometió a continuar con su legado ganador en Los Ángeles después del accidente de helicóptero que se cobró la vida de Bryant, su hija Gianna y otras siete personas a principios de año.

«Cada vez que te pones el (uniforme) púrpura y oro, piensas en su legado y en lo que significó para esta franquicia durante más de 20 años», afirmó James, quien asistió sentado en la pista y con semblante serio a la ceremonia de entrega del trofeo de campeones de la Conferencia Oeste frente a las gradas vacías de la cancha de Disney World.

«Quería recuperar el aliento después de una dura serie ante uno de los equipos más respetables contra los que he jugado en unos playoffs», dijo James sobre ese momento.

HIGHLIGHTS: @KingJames erupts for 38 pts, 16 reb and 10 ast to lead the Lakers to the NBA Finals 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RAvcnqd2d0