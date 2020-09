LeBron lideró victoria de Lakers sobre Rockets para poner 2-1 la serie

septiembre 9, 2020 - 10:15 am

Los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Houston Rockets por 112-102 y recuperaron la ventaja por 2-1 en las semifinales de la Conferencia Oeste con la versión más demoledora de LeBron James este martes 8 de septiembre.

A sus 35 años, ‘The King’ firmó 37 puntos, 4 triples, 7 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 4 tapones, dominando en ambos lados de la cancha, para no conceder oportunidades a los peligrosos Rockets en la recta final del choque.

«Intento hacer lo que sea necesario para ayudar a mi equipo a ganar, tanto ofensiva como defensivamente», dijo James. «Sé que lo digo mucho, pero es la verdad. Mis compañeros me buscan para hacer un poco de todo».

El alero, que persigue el cuarto anillo de su carrera y el primero con los Lakers, batió este martes el récord de victorias en playoffs de la historia, con 162, superando a otro ilustre del equipo angelino, Derek Fisher.

Para mí este récord «dice que he jugado con muchos grandes equipos. Dice que he jugado con muchos grandes compañeros y entrenadores, en Cleveland, en Miami y ahora en Los Ángeles», afirmó.

Anthony Davis colaboró con 26 puntos y 15 rebotes para los Lakers mientras que por Houston James Harden sumó 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias y Russell Westbrook otros 30 puntos.

