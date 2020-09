«Le salvé el trasero»: Trump se habría jactado de proteger al príncipe de Arabia Saudita

septiembre 13, 2020 - 3:14 pm

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se jactó de haber protegido al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, del escrutinio del Congreso después de que el miembro de la realeza fuera acusado de orquestar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, informa Rolling Stone citando el nuevo libro del periodista estadounidense Bob Woodward, que saldrá a la venta el próximo martes 15-S.

«Le salvé el trasero», habría dicho Trump en una conservación privada con Woodward el 22 de enero. «Logré que el Congreso lo dejara en paz. Logré que se detuvieran». La obra también relata que, en mayo del 2019, Trump utilizó su autoridad para eludir las objeciones del Congreso y vender a los sauditas 8.000 millones de dólares en armas.

En su obra, titulada ‘Rage’, el periodista sostiene que en aquel diálogo intentó «presionar» al mandatario sobre la muerte del columnista del periódico The Washington Post, que entró en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre de 2018 para obtener un documento que certificaría su divorcio, donde fue detenido, asesinado y desmembrado.

«Siempre dirá que no lo hizo»

Durante la entrevista, que tuvo lugar después de la protesta en EE.UU. por el caso de Khashoggi, Woodward habría iniciado la conversación sobre el tema con Trump. «La gente del Post está molesta por el asesinato de Khashoggi», dice el libro. «Esa es una de las cosas más espantosas. Usted mismo lo ha dicho».

«Sí, pero Irán está matando a 36 personas al día, así que …», supuestamente comenzó Trump, antes de que la conversación fuera redirigida sobre el papel del príncipe en ordenar el crimen. «Bueno, entiendo lo que está diciendo y me he involucrado mucho. Sé todo sobre la situación», sostuvo el mandatario durante la conversación, agregando que Arabia Saudita gastó cientos de miles de millones en Estados Unidos y fue responsable de millones de puestos de trabajo, afirma el libro. Asimismo, a la pregunta sobre la culpabilidad de Mohamed bin Salmán, respondió: «Siempre dirá que no lo hizo».

«Se lo dice a todo el mundo y, francamente, me alegra que lo diga. Pero te lo dirá a ti, se lo dirá al Congreso y se lo dirá a todo el mundo. Nunca ha dicho que lo hizo», enfatizó Trump.

Cuando le preguntó si creía que lo hizo, Woodward escribe que el presidente respondió: «No, él dice que no lo hizo». «Lo sé, pero ¿realmente lo cree?», habría insistido el periodista. «Dice muy enérgicamente que no lo hizo», reafirmó el inquilino de la Casa Blanca. «Bob, gastaron 400.000 millones de dólares en un período de tiempo bastante corto», subrayó Trump, haciendo referencia a los acuerdos alcanzados antes de su viaje a Arabia Saudita en el 2017.

«Y sabe, están en Oriente Medio», continuó el presidente estadounidense. «Sabe, son grandes. Debido a sus monumentos religiosos, ya sabe, tienen un poder real. Tienen petróleo, pero también tienen grandes monumentos para la religión».

«Historias e investigaciones falsas»

‘Rage’ es el segundo libro de Woodward sobre el actual presidente estadounidense. Por su parte, Trump escribió una publicación en su cuenta personal de Twitter, en la que mencionó «historias e investigaciones falsas» que le rodearon «durante años», incluyendo en la lista el «aburrido libro» del periodista.

«Durante años historias e investigaciones falsas, luego la falsa Rusia, […] luego Ucrania y el fallido ‘impeachment’ […], y, por último, […] el aburrido libro del rápidamente desaparecido Bob Woodward. ¡Nunca termina!», sostuvo Trump en su tuit del 10 de septiembre.

