Lakers venció 117-109 a Rockets e igualó las semifinales

septiembre 7, 2020 - 9:36 am

LeBron James y Anthony Davis comandaron a los Lakers de Los Ángeles para superar 117-109 a los Rockets de Houston, y colocar 1-1 la serie de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Tras el golpe de la derrota del viernes, los Lakers arrancaron con fuerza el partido marcando un parcial de 36-20 en el primer cuarto, pero los Rockets, con su frenético y atrevido estilo de juego, se les volvieron a poner por delante después de un excepcional tercer asalto.

James rozó el triple-doble con 28 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, además de 4 robos y 2 tapones, mientras que Davis sumó 34 puntos y 10 rebotes en el triunfo 117 a 109 de los Lakers ante Houston.

El banquillo de los Lakers también fue factor ganador con tres jugadores con números de dos dígitos, incluido Markieff Morris, que logró 16 puntos y 5 rebotes.

👑 @KingJames (28pts/11reb/9ast/4stl/2blk) DOES IT ALL in Game 2! #NBAPlayoffs

Game-high 34 PTS for @AntDavis23 as the @Lakers even the series!

Game 3 ⏩ Tuesday (9/8) 9:00pm/et on TNT pic.twitter.com/TN1TmFEUk6

— NBA (@NBA) September 7, 2020