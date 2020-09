Lakers pega primero contra Nuggets en las finales de la Conferencia Oeste

septiembre 19, 2020 - 10:23 am

Con LeBron James dirigiendo (12 asistencias) y Anthony Davis (37 puntos) ejecutando, Los Angeles Lakers arrollaron este viernes a los Denver Nuggets por 126 a 114 en el primer partido de la final de la conferencia Oeste de la NBA.

Advertidos del peligro de los Nuggets, que vienen de eliminar a los favoritos Los Angeles Clippers con una histórica remontada, LeBron James (15 puntos y 12 asistencias) y Anthony Davis (37 puntos y 10 rebotes) se aplicaron para dar un golpe de autoridad en el arranque de la serie.

AD lifts LA in Game 1 💪@AntDavis23's 37 PTS, 10 REB propels the @Lakers to a 1-0 Western Conference Finals lead! #NBAPlayoffs

Game 2: Sunday at 7:30pm/et on TNT

