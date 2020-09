Reunión entre el Barcelona y los Messi finalizó sin acuerdo, aseguran medios españoles

septiembre 2, 2020 - 6:59 pm

La reunión entre el FC Barcelona y el padre y los representantes de Lionel Messi, que desea abandonar el club, terminó sin acuerdo entre las dos partes, informó la prensa española este miércoles 2 de agosto por la noche.

Según los medios, los dirigentes del club español y el clan Messi se reunieron durante más de dos horas este miércoles por la tarde, pero las dos partes siguieron firmes en sus posiciones: los representantes de Messi quieren negociar una salida inmediata, pero el Barça mantiene que la ‘Pulga’ tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021.

«La primera reunión (Josep Maria) Bartomeu-Jorge Messi (padre del futbolista) terminó sin acuerdo», tituló este miércoles el diario deportivo catalán Mundo Deportivo en su página web, mientras que Marca, diario más vendido de España, afirmaba que «el Barça no negocia la salida de ‘Leo'».

Según la prensa deportiva española, las conversaciones continúan y podría producirse próximamente otra reunión entre el clan Messi (el padre y el hermano del futbolista) y la directiva del club, para intentar salir de la inmovilidad.

Unas horas antes de esta reunión, Jorge Messi declaró a la prensa que sería «difícil» para su hijo permanecer en el Barcelona.

Preguntado sobre las opciones de que su hijo se marche al Manchester City, Jorge Messi dijo: «No sé. No hay nada todavía. No hablé con Pep (Guardiola), no he hablado con nadie», despejó el padre del astro argentino, perseguido durante toda la jornada en Barcelona por los periodistas.

«No sé nada»

Como constató un fotógrafo de la AFP, Jorge Messi aterrizó el miércoles por la mañana en Barcelona, mientras su hijo está en pleno conflicto con el Barça y no se presentó el domingo (a los test PCR) y el lunes (al entrenamiento) en la vuelta del equipo a la actividad.

El padre y representante llegó procedente de Rosario, Argentina sobre las 8:00 de la mañana, hora española, a la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat de Barcelona, y se montó en un taxi luego de evitar una nube de cámaras. «No sé nada», se limitó a contestar a los medios.

😎 ¡COMO UN JEFE DE ESTADO! 🛫 El PADRE DE MESSI protagoniza uno de los VIAJES DEL AÑO. #JUGONES pic.twitter.com/VRW2lfBkRv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

Hace una semana, el seis veces ganador del Balón de Oro sacudió el mundo del fútbol al comunicar al FC Barcelona a través de sus abogados su intención de rescindir unilateralmente su larga relación con el club, en el que recaló con 13 años en 2000.

Lea también: Messi «se ha ganado el derecho a decidir» su futuro, opina Sergio Ramos

El futbolista de 33 años se acoge a una cláusula incluida en su contrato, que termina el 30 de junio de 2021, por la que podía irse libremente a otro club al terminar la presente temporada.

Desde el club afirman que esta cláusula expiró el 10 de junio, mientras que el futbolista entiende que estos plazos se vieron modificados por el atípico calendario de esta temporada, terminada con retraso por la pandemia del coronavirus que obligó a detener las competiciones.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP