La MLB confirma «formato burbuja» para la postemporada del 2020

septiembre 15, 2020 - 4:00 pm

Este martes se dio a conocer el formato «burbuja» que adoptará la MLB con el fin de evitar que los equipos creen focos de contagio de Covid-19 con sedes neutrales; además el diamante del Globe Life Field, la nueva casa de los Vigilantes de Texas, será el hogar de la Serie Mundial 2020.

El alto mando de Las Mayores y la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo para jugar la fiesta de la postemporada 2020 en una ‘burbuja’ al estilo de la NBA, quienes han venido jugando de forma segura en el complejo deportivo de Disney en Florida.

De igual forma, el terreno de los Astros de Houston, el Minute Maid Park albergaría la Serie Divisionale del viejo circuito del mejor béisbol del mundo. Del otro lado del cuadro, la Liga Americana ha escogido el Petco Park, de la novena de los Padres de San Diego. El Dodger Stadium no se queda atrás y tendrá acción en un par de duelos divisionales.

The 2020 @MLB Postseason will begin with the AL Wild Card Series on Tuesday, 9/29, while Game One of the 2020 World Series at Globe Life Field in Arlington, Texas will be played on Tuesday, 10/20. pic.twitter.com/KSzWMSAcBk

— MLB Communications (@MLB_PR) September 15, 2020