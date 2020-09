“La medalla con la Chinita me acompañará al Miss Universo”

septiembre 29, 2020 - 5:51 pm

La flamante Miss Venezuela 2020, Mariángel Villalobos, habló con Noticia al Día, en entrevista vía Zoom este martes 29 de septiembre, y agradeció el apoyo brindado durante su preparación y participación el concurso.

Mariángel se alzó con la corona el pasado 24 de septiembre en una competencia, elección y coronación que se realizó de manera virtual, sin artistas invitados y sin público debido a medidas de seguridad por causa de la pandemia.

La soberana expresó que se siente orgullosa de ser la segunda citojense en ganar la corona de la mujer más bella y que Denyse Floreano ( Miss Venezuela 1984) le envió un mensaje de felicitaciones y apoyo, mensaje que la llenó de muchas energías positivas.

Ante la pregunta de qué siente de haber roto la mala racha de la banda del Miss Zulia que no ganaba desde hacía 36 años, dese que se coronó Carmen María Montiel. La hermosa y carismática Mariángel manifestó que desde el principio se visualizó como reina y trabajó duro para lograrlo y ahora se compromete con el Zulia para traer la corona de belleza universal.

«Mi triunfo es una alegría para mi gente del Zulia que tanto lo necesita en estos momentos y me comprometo a trabajar fuerte por traer la corona del Miss Universo», aseguró.



¿Qué amuleto llevarás al concurso?



“Mi abuelita me regaló una medalla con la imagen de la Chinita y ese será el amuleto que lleve al Miss Universo para que la Virgen me acompañe en el concurso, esto aunado a la preparación que recibiré durante un año para reforzar lo que haga falta”.



En cuanto a su llegada a la competencia del Miss Venezuela y a la pregunta de qué es el éxito para ella:

Mariángel relató que lo intentó dos veces hasta que lo logró: “ No creo mucho en la suerte, creo más bien en la perseverancia y el trabajo. Luego de dos intentos para entrar al Miss Venezuela, la tercera fue la vencida. Me visualicé, trabajé fuerte y lo logré. Creo que esta es la oportunidad de mi vida, así que el éxito se trata de perseverancia más que de suerte”.



¿Crees que tu polémica entrevista con el jurado marcó tu triunfo?



«Sin duda, la pregunta del jurado en lugar de incomodarme y bloquearme, me brindó la oportunidad de mostrarme como soy. Tuve la oportunidad de probar mi tolerancia e inteligencia emocional. Es entender que tienes un propósito y quizá mi mensaje sobre el amor propio se convierta en mi marca personal, pero fue una oportunidad de oro y la aproveché. En cuanto al éxito y al ego creo que si tienes éxito y tienes bien arraigados tus valores no hay manera que esto te lleve a no tener control sobre el ego» dijo.

Mariángel explicó que desde ya está trabajando en reforzar sus habilidades para aprender y cumplir con los requisitos que exige el concurso Miss Universo. La beldad criolla resaltó que su mensaje a los zulianos es el impulsar el emprendimiento y no migrar, ya que el Zulia es uno de los mejores estados del país para comenzar cualquier negocio. «es cuestión de creer en nosotros mismos y en nuestro país». Detalló que ella con 24 años tiene una pastelería y además estudia psicología lo que combinará de ahora en adelante con las preparaciones para cumplir con los retos y responsabilidades de su reinado.

