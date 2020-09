«La juventud zuliana es un semillero que no dejará morir la gaita»: Ricardo Cepeda opina y le canta a Maracaibo en su día

septiembre 8, 2020 - 6:09 pm

El cantante y compositor zuliano Ricardo Cepeda también dio su opinión acerca de la polémica que se originó al rumorar que existe una apostasía en la gaita, tanto en la región como en Venezuela debido a que los jóvenes emigraron y otros simplemente no les gusta el género.

Para Cepeda quien dijo semejante barbaridad simplemente no sabe lo que dice. «El semillero zuliano está asegurado, te lo digo yo que trabajé durante años con los niños que se formaban tocando, componiendo y cantando gaitas. Tenemos una gran cantidad de muchachos con talento de sobra que serán nuestro relevo», explicó El Colosal en exclusiva para NAD.

Para El Colosal, la reina del folclor está asegurada por muchos años. «Fíjate que si no es así que muchos de los que nos fuimos de Venezuela la dimos y estamos dándola a conocer en otras tierras y a la gente les encanta nuestra cultura nuestra música. Antes luchabamos para darla a conocer y Dios nos la puso fácil. A raíz de la crisis muchos tuvimos que salir del país y nos trajimos a nuestra gaita», se refirió.

«No entiendo a quién se le pudo ocurrir decir que hay vacío de gaita, si ahora es que se está haciendo gaita y de calidad y lo más bonito y me atrevo a decirlo es que suena por todo el mundo sin perder su esencia. No niego que está difícil en Venezuela grabar gaitas pero eso no desaparecerá al talento», aseguró.

«Te aseguro que los chicos, sobretodo los zulianos se enamoran de la gaita y claro que les gusta la gaita es parte de nuestra idiosincrasia, soy testigo de eso, nadie me lo contó, por eso ese comentario mal sano no tiene pies ni cabeza. Nuestro semillero es incontable y la gaita no hay quien la pare. creo que tenemos que seguir luchando por ella por esos géneros que son la Danza, la Contradanza, Vals, Bambuco y la Décima para que no desaparezcan», refirió.

Ricardo Cepeda aprovechó que su amada Maracaibo está de Cumpleaños y le dedicó un tema.

Mira el video aquí:

Ernestina García

Noticia al Día