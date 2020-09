La justicia suiza da la razón a World Athletics sobre el caso Semenya

septiembre 9, 2020 - 9:15 am

La sudafricana Caster Semenya perdió una batalla importante en su largo combate con World Athletics: la justicia suiza confirmó este martes 8 de septiembre que la atleta con hiperandrogenismo -alta tasa de testosterona- deberá someterse a un tratamiento hormonal si quiere competir en su distancia fetiche (800 m).

La deportista de 29 años, cuyo pulso con la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) dura desde 2009, anunció en cuanto se conoció la resolución que considera «todos los recursos nacionales e internacionales».

«Estoy muy decepcionada por este fallo, pero rechazo dejar que World Athletics me drogue o me impida decir quién soy», reaccionó la atleta en un comunicado, prometiendo pelear «por los derechos humanos de las mujeres atletas, sobre la pista y fuera de ella, hasta que podamos correr igual de libres que como nacemos».

Desde su irrupción en la escena internacional en 2009, la joven y musculosa mujer suma dos títulos olímpicos y tres títulos mundiales. Es además el paladín de las atletas con hiperandrogenismo, en el centro de una polémica que opone los conceptos de equidad deportiva y de derecho a la diferencia.

La federación internacional impuso desde abril de 2018 a las mujeres que presentaban un exceso natural de hormonas sexuales masculinas hacer descender su tasa de testosterona para poder competir en las pruebas internacionales.

Caster Semenya ve en ese reglamento «una discriminación», así como una «violación de su dignidad humana».

Por su parte, World Athletics celebró su victoria ante la justicia y felicitó la decisión del Tribunal supremo suizo «de confirmar nuestro reglamento sobre las atletas DSD (con diferente desarrollo sexual) como legítimo y proporcionado».

Pero el tribunal federal de Lausana hizo prevalecer la «equidad de las competiciones», «principio cardinal del deporte», indicando que una tasa de testosterona comparable al de los hombres proporciona a las atletas femeninas «una ventaja insuperable».

Sin embargo el órgano jurídico reconoció que un «tratamiento hormonal podría atentar seriamente al derecho de integridad psíquica», pero subrayó que las atletas afectadas pueden «rechazar libremente» someterse a ese tratamiento. Pero a costa de no poder participar en las competiciones.

World Athletics welcomes Swiss Federal Tribunal decision on its Eligibility Rules for Athletes with Differences of Sex Development (DSD).

— World Athletics (@WorldAthletics) September 8, 2020