La Chilindrina reveló la «miseria» que recibía por su papel en El Chavo del 8

septiembre 24, 2020 - 2:57 pm

María Antonieta de las Nieves, la actriz que cautivó a miles de niños en el mundo por su papel de La Chilindrina en El Chavo del 8, rompió el silencio durante una entrevista para el programa mexicano Un nuevo día y, cansada de que le dijeran que se volvió millonaria por interpretar el personaje, reveló los honorarios que ganaba por trabajar para la recordada serie.

Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado. Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. Es decir, si yo gané 1.000 pesos o 1.500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica.

Hay que decir que, de acuerdo a lo revelado por María Antonieta, al cambio ganaba solo 7 dólares por la emisión internacional de su personaje.

En la mencionada entrevista también se conoció otro detalle y fue el por qué no terminó su personaje en El Chavo del 8.

Dejé el programa porque Chespirito ya no quería hacer ‘El Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de La Chilindrina por el de Marujita. Digo, Marujita a lo mejor la gente no se daba cuenta o se le hacía el personaje, pero era una prostituta disfrazada.

Antes de dicha entrevista con el programa mexicano, la actriz había revelado, en otra intervención, esta vez para la revista Tv Notas, que estaba pasando una mala situación por cuenta de la pandemia.

Lamentablemente sí (refiriéndose a la mala situación económica durante la pandemia), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño.

Blu Radio