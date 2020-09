La bomba sexy Jennifer Aboul está embarazada: La barriga le asentó de maravilla y aquí está el que le robó el corazón (+fotos)

septiembre 21, 2020 - 2:12 pm

La bomba sexy, Jennifer Aboul, sorprendió a sus seguidores con la noticia de su embarazo, el cuál hizo público en sus redes sociales.

«Así no termine el año aún puedo decir que es lo mejor que me ha pasado este 2020», comentó Aboul en su Instagram.

En otro post, dijo: «Nunca me había sentido tan tierna y sensual a la vez».

De igual manera, la rabbit le dejó un mensaje a su conejo: «Te amo por amarme tal y como soy, porque no quieres cambiar nada de mi, porque no te importa el que dirán, porque cada día logras que te ame más y más, nuestra relación no tiene años pero tiene meses demostrándonos como si lo tuviéramos, todo lo que busque lo tienes y todo lo que buscabas lo tengo».