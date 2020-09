La Academia Militar Venezolana cumple hoy 210 años de fundada

septiembre 3, 2020 - 12:10 am

La Academia Militar del Ejército Bolivariano(AMEB), es un centro de formación superior de Venezuela, cuya sede está ubicada en el Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, y es una de las siete academias que integran la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV). La Academia Militar del Ejército Bolivariano es la principal academia del componente del Ejército Bolivariano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), dentro de la UMBV.

La Academia Militar del Ejército Bolivariano, tiene una amplia trayectoria en Venezuela y en toda América, siendo el instituto de formación de oficiales más antiguo de América. Los mismos egresan con el grado de Teniente de Comando y obtienen el título de Licenciados en Ciencias y Artes Militares.

El 3 de septiembre de 1810, por orden de la Junta Suprema de Caracas, según resolución firmada por el Secretario de Guerra y Capitán de Fragata Lino de Clemente, se dispuso a la creación de la Academia Militar de Matemáticas, lo que la hace el Instituto más antiguo de formación de Oficiales del ejército en América del Sur. Dicha Academia funcionaría un tiempo en campaña pero con la entrada en plenitud de la guerra de Independencia, y con la caída de la primera república, no fue posible que se mantuviera ese instituto militar venezolano. Posteriormente, en 1819, durante el período de la integración de la «Gran Colombia», el Libertador Simón Bolívar ordenaría al vicepresidente de las Provincias Libres de la Nueva Granada, establecer en cada capital una Academia que formaría a los futuros oficiales de la naciente República. Esta disposición no se cumplió. Luego se presentó un proyecto para establecer un Instituto Militar en el cual se estudiarían Matemáticas aplicadas al Arte de la Guerra, y simultáneamente se cursarían estudios tácticos y estratégicos de acuerdo a los conocimientos más avanzados de la época. El planteamiento de dicho proyecto estuvo a cargo de los Generales Juan Pablo Ayala, Francisco Avendaño, Jesús Ramón Ayala Anzola y Juan Escalona, y llevaba la finalidad de crear Academias Militares en Bogotá, Quito y Caracas. José María Vargas en 1829 plantea la necesidad de crear una Academia de Matemáticas, que tuviese aplicación al arte militar, y que estuviera dirigida por Juan Manuel Cajigal, sin embargo ese planteamiento no fue tomado en cuenta a la brevedad, pero luego se haría realidad dicha propuesta.

El 14 de octubre de 1830, ya con la Gran Colombia disuelta, el Congreso constituyente en la ciudad de Valencia, dicta la ley que dispone el establecimiento de una Escuela Militar que funcionaría dentro de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Caracas; poco a poco se concretó la llamada «Escuela Militar y de Matemáticas», no de forma autónoma, sino como una escuela perteneciente a la Universidad de Caracas. Esta escuela se hizo famosa por estar dirigida, entre otros, por Juan Manuel Cajigal y Agustín Codazzi, quienes apoyaron de gran manera la formación de oficiales en las ramas de ingeniería militar y artillería. Juan Manuel Cajigal aportó mucho a la formación de oficiales, así como a la modernización de las estructuras y los métodos de estudio. En 1872, Antonio Guzmán Blanco decretó la reorganización de los estudios de matemáticas en la Universidad de Caracas, y ordenó que la formación fuera impartida solo para ingenieros civiles, por tal razón, la Academia Militar cesó su funcionamiento. El 14 de diciembre de 1877, con la llegada a la presidencia de Francisco Linares Alcántara, se decretó el establecimiento de una Academia Militar de Matemáticas, la cual empezó a funcionar con cien alumnos.

