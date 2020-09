Karina arremetió otra vez contra Bad Bunny y se volvió tendencia en redes

septiembre 21, 2020 - 10:39 am

La cantante venezolana Karina volvió mostrar su inconformidad con Bad Bunny luego de ser nombrado como Compositor del Año por la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

En entrevista para Suelta La Sopa, la artista aclaró en primera instancia que le resta importancia a aquellos que consideran que ella busca aprovecharse de la fama del puertorriqueño.

En ese sentido, mantuvo su postura y señaló que Bad Bunny no es cantante. «Mi amor, tú no eres cantante, puede ser otras cosas pero usted no es cantante, no te equivoques», precisó la también actriz.

«Todo el mundo escribe, pero no todo el mundo compone. La gente se olvida que para ser hay que prepararse y tener oficio y hay que hacerlo por muchos años», agregó Karina.

Pero todo no queda allí, el puertorriqueño parece haber respondido a las declaraciones de Karina, ya que lanzó una canción titulada «Compositor del Año» y parte de la letra reza: «Por Dios señora hay cosas más importante que sentarse a criticar los logros de un cantante».

A principios de agosto, la cantante venezolana denunció que enfrentó una serie de ataques, insultos y amenazas de muerte en redes sociales por mostrar su inconformidad con el reconocimiento que le fue otorgado al boricua.

Karina aprovechó la entrevista para mencionar que regresa a la música con su nuevo sencillo «Me Quiero», el cual recuerda a sus mejores años en la industria.

Revista Ronda