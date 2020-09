Juramentan Comando de Campaña Darío Vivas en la COL

septiembre 25, 2020 - 2:09 pm

La mañana del 25 de septiembre, desde el municipio Santa Rita los candidatos del oficialismo por el circuito #10 Zulia Cabimas, Santa Rita y Miranda, Elbano Sánchez, Rafael Nava, Aleida Cardozo, Liceila Urdaneta fueron juramentados por el alcalde Tiberio Bermudez, fefe intercircuital del Comando de Campaña Darío Vivas, junto a Pedro Duarte, alcalde de Cabimas y la protectora de Santa Rita Mairelis Barboza.

En su intervención, el Jefe intercicuital dijo que las sanciones de Estados Unidos están bien planificadas y concretadas para generar la crisis y, a su juicio, para acabar con la revolución. Acotó: «Se quieren adueñar de las riquezas de nuestro país. Lo que hoy estamos iniciando en el municipio Santa Rita es la nueva batalla para defender la patria».

Por su parte, el alcalde de Cabimas Pedro Duarte expresó: «Saldremos con el cuerpo y alma a hacer el trabajo, no nos agarrarán más nunca desprevenidos. No cometeremos el error del 2015. Para poder ganar no hay un ingrediente más importante en la vida política que la unidad, para consolidar la revolución por el bien de la patria».

El candidato de la patria por el circuito 10 Zulia, Elbano Sánchez manifestó: «En este 2020 nos ponemos a reflexionar para evitar los errores fácticos del pasado, perder, nosotros, este circuito o ganarlo, muy pegaditos, es poner en riesgo al pueblo, es continuar con la violencia. Tenemos que impulsar desde la Asamblea Nacional un nuevo modelo de gestión, armar un equipo donde quepamos todos los trabajadores de los diferentes sectores del pais».

Como llave del candidato Elbano, estará la compañera Aleida Cardozo, quien invita a los líderes de comunidad, de calle, UBCH, a trabajar por el voto blando y convertirlos en votos duros para consolidar la victoria este 6D.

El candidato Nava hizo un recuento político: «Esta es la elección número 25 que la revolución va a enfrentar, y será la victoria número 23 del pueblo. Sólo hemos perdido dos y no se nos permite una derrota más, por ustedes, por el pueblo, por la paz».

Nota de Prensa