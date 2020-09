Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

septiembre 22, 2020 - 1:43 pm

La jornada del martes en las Grandes Ligas contará con 16 compromisos, incluyendo una doble tanda entre entre Filis y Nacionales. En este día no habrá ninguna apertura de un venezolano.

Interligas

Rays de Tampa Bay vs Mets de Nueva York

Blake Snell (4-1, 3.05) vs Seth Lugo (2-3, 4.34)

Hora:7:10 pm

Estadio: Citi Field

Cardenales de San Luis vs Reales de Kansas City

Austin Gomber (0-1, 2.37) vs Brady Singer (3-4, 4.14)

Hora: 8:05 pm

Estadio: Kauffman Stadium

Rangers de Texas vs Diamondbacks de Arizona

Jordan Lyles (1-5, 7.07) vs Caleb Smith (0-0, 4.50)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Chase Field

Angelinos de Los Ángeles vs Padres de San Diego

Griffin Canning (1-3, 4.29) vs Zach Davies (7-3, 2.69)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Petco Park

Liga Americana

Medias Blancas de Chicago vs Indios de Cleveland

Reynaldo Lopez (1-2, 5.40) vs Cal Quantrill (0-0, 2.35)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Progressive Field

Yankees de Nueva York vs Azulejos de Toronto

Gerrit Cole (6-3, 3.00) vs Tanner Roark (2-2, 6.41)

Hora: 6:30 pm

Estadio: Sahlen Field

Orioles de Baltimore vs Medias Rojas de Boston

Keegan Akin (1-1, 3.38) vs Nick Pivetta

Hora: 7: 30 pm

Estadio: Fenway Park

Tigres de Detroit vs Mellizos de Minnesota

Tarik Skubal (1-3, 6.17) vs Homer Bailey (1-0, 3.60)

Hora: 7:40 pm

Estadio: Target Field

Astros de Houston vs Marineros de Seattle

Framber Valdez (4-3, 3.82) vs Ljay Newsome (0-1, 6.35)

Hora: 9:10 pm

Estadio: T-Mobile Park

Atléticos de Oakland vs Dodgers de Los Ángeles

Frankie Montas (3-4, 5.86) vs Dustin May (1-1, 2.68)

Hora: 9:30 pm

Estadio: Dodger Stadium

Liga Nacional

Filis de Filadelfia vs Nacionales de Washington

Aaron Nola (5-3, 2.92) vs Austin Voth (0-5, 7.17)

Hora: 3:05 pm

Estadio: Nationals Park

Filis de Filadelfia vs Nacionales de Washington

Sin confirmar vs Paolo Espino

Hora: 6:05 pm

Estadio: Nationals Park

Cerveceros de Milwaukee vs Rojos de Cincinnati

Brett Anderson (3-3, 4.38) vs Sonny Gray (5-3, 3.94)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Great American Ball Park

Cachorros de Chicago vs Piratas de Pittsburgh

Jose Quintana (0-0, 6.00) vs Steven Brault (1-3, 4.04)

Hora:7:05 pm

Estadio: PNC Park

Marlins de Miami vs Bravos de Atlanta

Jose Urena (0-2, 6.00) vs Bryse Wilson (0-0, 7.04)

Hora:7:10 pm

Estadio: Truist Park

Rockies de Colorado vs Gigantes de San Francisco

Kyle Freeland (2-2, 3.75) vs Drew Smyly (0-0, 3.94)

Hora: 9:45 pm

Estadio: Oracle Park

