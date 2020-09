Juegos y Lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

septiembre 20, 2020 - 11:15 am

Los lanzadores venezolanos Carlos Carrasco y Antonio Senzatela abrirán los encuentros de sus respectivos equipos en la jornada de este domingo en las Grandes Ligas.

Carrasco lanzará para los Indios de Cleveland, quienes se enfrentarán a los Tigres de Detroit, mientras que el valenciano Senzatela abrirá para los Rockies de Colorado, quienes continuarán una serie con los Dodgers de Los Ángeles.

Interligas

Medias Blancas de Chicago vs Rojos de Cincinnati

Dylan Cease (5-2, 3.20) vs Michael Lorenzen (2-1, 4.56)

Hora: 1:10 pm

Estadio: Great American Ball Park

Cascabeles de Arizona vs Astros de Houston

Madison Bumgarner (0-4, 8.53) vs Jose Urquidy (1-1, 2.70)

Hora: 2:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Cerveceros de Milwaukee vs Reales de Kansas City

Brad Keller (4-2, 2.06) vs Josh Lindblom (1-3, 5.26)

Hora: 2:10 pm

Estadio: Miller Park

Azulejos de Toronto vs Filis de Filadelfia

Taijuan Walker (3-3, 3.05) vs Adonis Medina

Hora: 3:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Gigantes de San Francisco vs Atléticos de Oakland

Tyler Anderson (2-3, 5.06) vs Mike Minor (1-5, 5.40)

Hora: 4:00 pm

Estadio: Oakland Coliseum

Padres de San Diego vs Marineros de Seattle

Dinelson Lamet (3-1, 2.12) vs Justin Dunn (3-1, 4.11)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Petco Park

Mellizos de Minnesota vs Cachorros de Chicago

Jose Berrios (4-3, 4.15) vs Yu Darvish (7-2, 1.86)

Hora: 7:00 pm

Estadio: Wringley Field

Liga Americana

Rays de Tampa Bay vs Orioles de Baltimore

Ryan Yarbrough (1-3, 3.97) vs John Means (1-3, 5.63)

Hora: 1:05 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Yankees de Nueva York vs Medias Rojas de Boston

Deivi Garcia (2-1, 3.28) vs Tanner Houck (1-0, 0.00)

Hora: 1:07 pm

Estadio: Fenway Park

Indios de Cleveland vs Tigres de Detroit

Carlos Carrasco (2-4, 3.27) vs Matthew Boyd (2-6, 6.75)

Hora: 1:10 pm

Estadio: Comerica Park

Rangers de Texas vs Angelinos de Los Ángeles

Kyle Cody (0-1, 1.42) vs Julio Teheran (0-3, 8.90)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Angel Stadium

Liga Nacional

Nacionales de Washington vs Marlins de Miami

Max Scherzer (4-3, 4.04) vs Sandy Alcantara (2-2, 3.45)

Hora: 1:10 pm

Estadio: Marlins Park

Bravos de Atlanta vs Mets de Nueva York

Kyle Wright (1-4, 7.20) vs Rick Porcello (1-5, 6.06)

Hora: 1:10 pm

Estadio: Citi Field

Dodgers de Los Ángeles vs Rockies de Colorado

Tony Gonsolin (1-1, 1.51) vs Antonio Senzatela (4-2, 3.30)

Hora: 3:10 pm

Estadio: Coors Field

Cardenales de San Luis vs Piratas de Pittsburgh

Jack Flaherty (3-2, 5.52) vs Joe Musgrove (0-5, 5.74)

Hora: 4:05 pm

Estadio: PNC Park

Nacionales de Washington vs Marlins de Miami

Ben Braymer (0-0, 3.86) vs Sin confirmar

Hora: 4:10 pm

Estadio: Marlins Park

