Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

El lanzador zuliano Pablo López buscará un nuevo triunfo en la MLB en la jornada sabatina.

El nativo de Cabimas irá por su quinta victoria de la temporada 2020, cuando Marlins de Miami reciba la visita de Nacionales de Washington.

El derecho, de 25 años, viene de ganar su salida del lunes contra Filis de Filadelfia tras trabajar siete episodios.

Interligas

Gigantes de San Francisco vs Atléticos de Oakland

Kevin Gausman (3-2, 4.05) vs Frankie Monta (3-4, 5.86)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Oakland Coliseum

Azulejos de Toronto vs Filis de Filadelfia

Hyun-Jin Ryu (4-1, 3.00) vs Vince Velasquez(0-1, 6.46)

Hora: 6:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Medias Blancas de Chicago vs Rojos de Cincinnati

Dallas Keuchel(6-2, 2.19) vs Tejay Antone (0-2, 2.76)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Great American Ball Park

Cascabeles de Arizona vs Astros de Houston

Luke Weaver(1-7, 6.70) vs Cristian Javier(4-2, 3.22)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Cerveceros de Milwaukee vs Reales de Kansas City

Kris Bubic(1-5, 4.50) vs Corbin Burnes(3-0, 1.98)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Miller Park

Mellizos de Minnesota vs Cachorros de Chicago

Michael Pineda (1-0, 3.57) vs Alec Mills(5-3, 3.93)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Wringley Field

Padres de San Diego vs Marineros de Seattle

Mike Clevinger (2-1, 3.00) vs Justus Sheffield (3-3, 4.06)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Petco Park

Liga Americana

Indios de Cleveland vs Tigres de Detroit

Triston McKenzie (2-1, 3.91) vs Spencer Turnbull (4-3, 3.94)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Comerica Park

Yankees de Nueva York vs Medias Rojas de Boston

J.A. Happ (1-2, 3.96) vs Chris Mazza (1-1, 5.57)

Hora: 7:30 pm

Estadio: Fenway Park

Rays de Tampa Bay vs Orioles de Baltimore

Charlie Morton(1-2, 5.14) vs Jorge Lopez(2-0, 5.23)

Hora: 7:35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Rangers de Texas vs Angelinos de Los Ángeles

Lance Lynn(6-2, 2.40) vs Andrew Heaney(4-3, 4.02)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Angel Stadium

Liga Nacional

Nacionales de Washington vs Marlins de Miami

Patrick Corbin(2-5, 4.10) vs Pablo Lopez(4-4, 4.02)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Marlins Park

Cardenales de San Luis vs Piratas de Pittsburgh

Kwang-Hyun Kim(2-0, 0.63) vs Mitch Keller(1-1, 5.06

Hora: 7:05 pm

Estadio: PNC Park

Bravos de Atlanta vs Mets de Nueva York

Ian Anderson(3-0, 1.64) vs David Peterson(4-2, 4.17)

Hora: 7:07 pm

Estadio: Citi Field

Dodgers de Los Ángeles vs Rockies de Colorado

Clayton Kershaw(5-2, 2.28) vs Chi Chi Gonzalez (0-1, 8.68)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Coors Field

