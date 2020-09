Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

septiembre 18, 2020 - 12:04 pm

El lanzador venezolano Martín Pérez se subirá a la lomita este viernes 18 en la jornada de las Grandes Ligas, para realizar su décima primera apertura del año.

El oriundo de Guanare buscará su cuarta victoria de la temporada, en la que acumula cuatro caídas, cuando sus Medias Rojas de Boston se enfrenten a los Yankees de Nueva York.

En 52 entradas lanzadas acumula 27 carreras permitidas y siete jonrones, dejando su efectividad en 4.33, con 37 ponches y 26 pasaportes.

Interligas

Filis de Filadelfia vs Azulejos de Toronto

Zach Eflin (2-2, 5.01) vs Robbie Ray (1-0, 4.38)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Azulejos de Toronto vs Filis de Filadelfia

Ross Stripling (0-2, 7.04) vs Sin confirmar

Hora: 7:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Medias Blancas de Chicago vs Rojos de Cincinnati

Jonathan Stiever (0-0, 2.45) vs Tejay Antone (0-2, 2.76)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Great American Ball Park

Tigres de Detroit vs Medias Blancas de Chicago

Michael Fulmer (0-1, 8.24) vs Reynaldo López (0-2, 8.38)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Guaranteed Rate Field

Cascabeles de Arizona vs Astros de Houston

Zac Gallen (1-2, 3.15) vs Zack Greinke (3-2, 3.77)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Cerveceros de Milwaukee vs Reales de Kansas City

Danny Duffy (3-3, 4.24) vs Adrian Houser (1-5, 5.40)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Miller Park

Mellizos de Minnesota vs Cachorros de Chicago

Rich Hill (2-1, 3.81) vs Kyle Hendricks (5-4, 3.29)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Wringley Field

Gigantes de San Francisco vs Atléticos de Oakland

Logan Webb (2-3, 4.96) vs Chris Bassitt (4-2, 2.92)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Oakland Coliseum

Padres de San Diego vs Marineros de Seattle

Chris Paddack (3-4, 4.74) vs Yusei Kikuchi (2-3, 5.35)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Petco Park

Liga Americana

Indios de Cleveland vs Tigres de Detroit

Zach Plesac (3-2, 2.20) vs Michael Fulmer (0-2, 9.27)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Comerica Park

Yankees de Nueva York vs Medias Rojas de Boston

Jordan Montgomery (2-2, 4.76) vs Martin Pérez (3-4, 4.33)

Hora: 7:30 pm

Estadio: Fenway Park

Rays de Tampa Bay vs Orioles de Baltimore

Tyler Glasnow (3-1, 4.47) vs Alex Cobb (1-4, 5.03)

Hora: 7:35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Rangers de Texas vs Angelinos de Los Ángeles

Wes Benjamin (1-0, 4.38) vs Jaime Barria (0-0, 3.38)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Angel Stadium

Liga Nacional

Cardenales de San Luis vs Piratas de Pittsburgh

Carlos Martínez (0-2, 10.32) vs Trevor Williams (1-7, 6.35)

Hora: 4:05 pm

Estadio: PNC Park

Nacionales de Washington vs Marlins de Miami

Erick Fedde (1-3, 5.06) vs Sixto Sánchez (3-1, 1.69)

Hora: 5:10 pm

Estadio: Marlins Park

Piratas de Pittsburgh vs Cardenales de San Luis

Chad Kuhl (1-2, 5.50) vs Daniel Ponce de León (0-3, 6.23)

Hora: 7:05 pm

Estadio: PNC Park

Bravos de Atlanta vs Mets de Nueva York

Max Fried (6-0, 1.98) vs Steven Matz (0-4, 8.63)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Citi Field

Dodgers de Los Ángeles vs Rockies de Colorado

Sin confirmar vs Ryan Castellani (1-2, 4.46)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Coors Field

Nacionales de Washington vs Marlins de Miami

Patrick Corbin (2-5, 4.10) vs Sin confirmar

Hora: 8:10 pm

Estadio: Marlins Park

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día