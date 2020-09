Juegos y Lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

septiembre 16, 2020 - 9:34 am

El lanzador venezolano Germán Márquez abrirá encuentro en la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas.

Márquez saldrá a la lomita por los Rockies de Colorado, en el Coors Field, frente a Atléticos de Oakland.

Interligas

Nacionales de Washington vs Rays de Tampa Bay

Austin Voth vs Peter Fairbanks

Hora: 2:10pm

Estadio: Raymond James Stadium

Atléticos de Oakland vs Rockies de Colorado

Mike Fiers vs German Marquez

Hora: 4:10pm

Estadio: Coors Field

Medias Rojas de Chicago vs. Marlins de Miami

Mike Kickham vs Trevor Rogers

Hora: 7:40pm

Estadio: Marlins Park

Piratas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati

JT Brubaker vs Luis Castillo

Hora: 7:40pm

Estadio: Great American Ball Park

Bravos de Atlanta vs Orioles de Baltimore

Cole Hamels vs Keegan Akin

Hora: 8:35pm

Estadio: Oriole Park

Indios de Cleveland vs Cachorros de Chicago

Aaron Civale vs Jon Lester

Hora: 9:15pm

Estadio: Wrigley Field

Cascabeles de Arizona vs Angelinos de Los Ángeles

Caleb Smith vs Dylan Bundy

Hora: 10:40pm

Estadio: Angel Stadium

Gigantes de San Francisco vs. Marineros de Seattle

Drew Smyly vs Ljay Newsome

Hora: 10:45pm

Estadio: Safeco Field

Liga Americana

Azulejos de Toronto vs Yankees de Nueva York

Tanner Roark vs Gerrit Cole

Hora: 8:05pm

Estadio: Yankee Stadium

Reales de Kansas City vs Tigres de Detroit

Brady Singer vs Tarik Skubal

Hora: 8:10pm

Estadio: Comerica Park

Mellizos de Minnesota vs Medias Blancas de Chicago

Jake Odorizzi vs Lucas Giolito

Hora: 9:10pm

Estadio: Cellular Field

Rangers de Texas vs Astros de Houston

Kyle Gibson vs Lance McCullers Jr.

Hora: 9:10pm

Estadio: Minute Maid Park

Liga Nacional

Dodgers de Los Ángeles vs Padres de San Diego

Tony Gonsolin vs Zach Davies

Hora: 10:10pm

Estadio: Petco Park

Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Millwaukee

Adam Wainwright vs Brandon Woodruff

Hora: 6:10pm

Estadio: Miller Park

Mets de New York vs Filis de Philadelphia

Jacob deGrom vs Zack Wheeler

Hora: 8:00pm

Estadio: Citizens Bank Park

Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Millwaukee (Doble juego)

Sin decisión vs Brent Suter

Hora: 9:10pm

Estadio: Miller Park

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día