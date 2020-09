Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

septiembre 10, 2020 - 11:54 am

El lanzador venezolano Adbert Alzolay se subirá al montículo este jueves 10 de septiembre en la jornada de las Grandes Ligas, para realizar su quinta apertura del año.

Alzolay buscará su segunda victoria de la temporada cuando sus Cachorros de Chicago se enfrenten a los Rojos de Cincinatti. El de Acarigua viene de lanzar dos entradas y dos tercios el sábado 5 en la derrota ante los Cardenales de San Luis.

En la campaña, el derecho trabajo en siete juegos, cuatro de ellos como abridor, acumulando 21 entradas y permitiendo 13 carreras y cuatro cuadrangulares. Asimismo, propinó 25 ponches y otorgó 16 boletos.

Interligas

Tigres de Detroit vs Cardenales de San Luis

Tarik Skubal (1-1, 4.70) vs Jack Flaherty (2-1, 2.95)

Hora: 2:15 pm

Estadio: Busch Stadium

Tigres de Detroit vs Cardenales de San Luis

Jordan Zimmermann vs Austin Gomber (0-0, 0.64)

Hora: 5:15 pm

Estadio: Busch Stadium

Liga Americana

Astros de Houston vs Atléticos de Oakland

José Urquidy (0-0, 4.91) vs Sean Manaea (3-2, 5.09)

Hora: 3:40 pm

Estadio: Oakland Coliseum

Angelinos de Los Ángeles vs Rangers de Texas

Dylan Bundy (4-2, 2.49) vs Kyle Gibson (1-4, 5.91)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Globe Life Field

Reales de Kansas City vs Indios de Cleveland

Brady Singer (1-4, 5.58) vs Aaron Civale (3-4, 3.63)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Progressive Field

Medias Rojas de Boston vs Rays de Tampa Bay

Mike Kickham (1-0, 5.40) vs Josh Fleming (3-0, 3.52)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Tropicana Field

Orioles de Baltimore vs Yankees de Nueva York

Keegan Akin (0-0, 2.08) vs Gerrit Cole (4-3, 3.63)

Hora: 7:05 pm

Estadio: Yankee Stadium

Liga Nacional

Bravos de Atlanta vs Nacionales de Washington

Robbie Erlin (0-0, 6.84) vs Austin Voth (0-5, 8.26)

Hora: 6:05 pm

Estadio: Nationals Park

Filis de Filadelfia vs Marlins de Miami

Jake Arrieta (lanzadores3-4, 5.67) vs Sandy Alcantara (2-1, 3.78)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Marlins Park

Rojos de Cincinnati vs Cachorros de Chicago

Sonny Gray (5-2, 3.19) vs Adbert Alzolay (0-1, 2.08)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Wringley Field

Gigantes de San Francisco vs Padres de San Diego

Trevor Cahill (0-0, 2.65) vs Chris Paddack (3-4, 4.75)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Petco Park

Dodgers de Los Ángeles vs Cascabeles de Arizona

Dustin May (1-1, 2.88) vs Madison Bumgarner (0-4, 8.44)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Chase Field

